Fièvre jaune: singes massacrés à tort

Considérés à tort comme les vecteurs du virus de la fièvre jaune, des dizaines de singes ont été massacrés ces dernières semaines dans l'État de Rio de Janeiro, alors qu'ils sont le meilleur rempart contre la maladie.

Depuis le début de l'année, 238 singes ont été retrouvés morts dans cet État du sud-est du Brésil, contre 602 pour toute l'année dernière, ont déploré les services sanitaires de la ville de Rio, qui ont lancé une campagne de sensibilisation de la population.

Sur ce total, 69% des singes ont présenté des signes d'agression humaine, la plupart ayant été tués à coups de bâton, d'autres empoisonnés. Les autres sont morts en général de maladie.

Tous sont examinés de près dans un laboratoire qui reçoit au quotidien les singes retrouvés morts dans l'État de Rio, pour évaluer la présence de virus, comme celui de la fièvre jaune.

La maladie ayant tué 25 personnes dans cet État depuis le début de l'année, la population s'est ruée vers les vaccins et certains se sont retournés contre les singes.

«Les gens doivent comprendre que c'est le moustique qui transmet le virus de la fièvre jaune. Le singe est une victime. Et s'il n'y a plus de singe dans la nature, les moustiques vont s'attaquer à l'Homme», a expliqué à l'AFP Fabiana Lucena, vétérinaire responsable de ce laboratoire.

Sur son plan de travail, une dizaine de petits singes morts sont alignés, prêts à être autopsiés.

