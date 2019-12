Feux: la Californie fait pression sur les assureurs

Les autorités de Californie, régulièrement frappée par des incendies, ont obligé jeudi les assureurs privés à continuer à couvrir les résidents de zones à risques, où environ 800'000 habitants sont menacés de perdre leurs contrats d'assurance dans cet État de l'ouest américain.

Pour convaincre les récalcitrants, la commission des assurances de l'État menace ainsi d'instaurer un moratoire d'un an sur les compagnies refusant de renouveler les polices d'assurance des habitants de ces zones à forts risques d'incendie.

«Cette crise de l'assurance contre les incendies dure depuis des années, mais c'est une urgence que nous devons gérer si nous ne voulons pas transformer le rêve californien de la propriété en cauchemar», a expliqué dans un communiqué le directeur de la commission des assurances, Ricardo Lara.

«J'appelle les compagnies d'assurance à appuyer sur le bouton pause pour les avis de non-renouvellement pendant un an, pour donner un peu d'air aux propriétaires afin qu'ils s'adaptent et réduisent les risques, laisser le temps aux élus pour travailler sur des solutions durables et permettre au marché californien de l'assurance de se stabiliser», a-t-il ajouté.

Sécheresse

Des centaines de milliers d'habitants ont vu leurs contrats d'assurance augmenter, ou être tout simplement annulé, ces dernières années en Californie. En proie à la sécheresse pendant des années et à une forte mortalité des arbres, l'État de l'ouest américain connaît depuis plusieurs années de violents incendies de forêt qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares.

Selon les organisations de protection des consommateurs, le refus de couverture des assureurs ou l'augmentation des primes annuelles pourrait entraîner une perte de valeur des biens et décourager les candidats à l'achat. Selon un rapport du département des assurances de Californie datant de 2017, certains propriétaires avaient vu leur assurance-habitation quintupler.

Les compagnies d'assurance défendent les augmentations et les non-renouvellements expliquant qu'elles ont remboursé dans les deux dernières années plus de 24 milliards de dollars de dégâts provoqués par des incendies ravageurs. (afp/nxp)