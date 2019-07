Feux de forêt: Poutine envoie l'armée en Sibérie

Vladimir Poutine a ordonné mercredi à l'armée de prendre part aux combats contre les gigantesques feux de forêt qui ravagent depuis des semaines la Sibérie, détruisant des millions d'hectares et recouvrant des villes entières de fumée.

Manque de réaction

Selon un communiqué diffusé sur le site internet du Kremlin, le président russe a pris cette décision après avoir reçu un rapport du ministre des Situations d'urgence, Evguéni Zinitchev.

Ces derniers jours, les organisations de défense de l'environnement se sont alarmées du manque de réaction des autorités russes face à l'importance de ces incendies.

Immédiatement après le communiqué du Kremlin, le ministère de la Défense a annoncé l'envoi de dix avions et de dix hélicoptères bombardiers d'eau dans le territoire de Krasnoïarsk, l'une des régions les plus touchées, où près de 800 pompiers sont à pied d'oeuvre.

Un responsable de l'ONG Greenpeace Russia, Grigori Kouksine, a néanmoins regretté une décision «assez tardive» qui ne devrait pas, selon lui, changer «fondamentalement» la situation. «Il aurait mieux valu éteindre ces feux à des étapes plus précoces, quand il était encore possible de le faire», a-t-il affirmé sur la radio Ekho Moskvy.

Arrivé mercredi dans le territoire de Krasnoïarsk, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a promis de l'aide et affirmé en direct à la télévision que les incendies ne présentaient pas de «danger immédiat» pour la population.

1.6 million hectares of forest on fire in #Siberia pic.twitter.com/ZicivWTdkO