Feu vert pour le cannabis thérapeutique

Le comité d'experts, mis en place par l'Agence française de sécurité du médicament, juge «pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique» pour certains patients et dans des cas précis. La France se met ainsi au diapason d'une trentraine de pays.

Le cannabis servirait à soulager des douleurs «réfractaires aux thérapies accessibles», pour le traitement de certaines formes d'épilepsie sévères, pour des patients soignés pour un cancer ou dans le cadre de soins palliatifs, plaident les experts dans un avis rendu public jeudi.

Une trentaine de pays dans le monde dont de nombreux états américains et le Canada autorisent le cannabis thérapeutique. On en compte 21 dans l'Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, Israël et la Turquie. (ats/nxp)