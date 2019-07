Feu dans un studio d'animation: le bilan s'alourdit

Le bilan s'est encore alourdi jeudi soir au Japon après l'incendie, vraisemblablement d'origine criminelle, qui a ravagé un studio d'animation à Kyoto, les pompiers faisant désormais état de 33 morts. Un bilan précédent faisait état de 24 morts.

Outre ces 33 corps découverts par les services de secours dans le bâtiment, 36 personnes ont été blessées, dont 10 grièvement, a indiqué à l'AFP un porte-parole des services de secours. Aucun autre employé n'est porté disparu.

Selon les médias, il y avait au moment du drame 73 personnes dans l'immeuble à deux étages situé dans un quartier résidentiel de l'ancienne capitale nippone.

Un total de 24 victimes ont été trouvées en arrêt cardiaque, piégées au rez-de-chaussée, aux deux étages ou dans les escaliers menant au toit-terrasse d'un des bâtiments de la société Kyoto Animation, a expliqué un porte-parole des pompiers. L'expression «en arrêt cardiaque» est employée quand les personnes sont sans vie mais que l'acte de décès n'a pas encore été signé par un médecin.

Dessins animés et mangas

Kyoto Animation est une société qui produit des dessins animés, crée des personnages, conçoit et vend des produits dérivés de ses séries souvent tirées de manga, dont Munto, Lucky Star, la Mélancolie de Haruhi Suzumiya ou encore K-On! La firme, qui comprend aussi une école d'animation, possède deux immeubles de studios (dont celui qui a été incendié) et a son siège dans la préfecture de Kyoto. Elle emploie environ 160 personnes.

Le feu s'est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale (01h30 GMT) dans cet immeuble où sont produites des séries d'animation télévisées à succès. Il a été éteint au bout de quelques heures, mais les secours continuaient de s'affairer en début de soirée à l'intérieur.

