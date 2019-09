Face-à-face Maurer-Rohani

Ueli Maurer a rencontré mardi le président iranien, Hassan Rohani, en marge du débat de l’assemblée générale à l’ONU. Le président de la Confédération l’a remercié en anglais pour la relation entre les 2 pays «au fil des ans». «Nous sommes très heureux de cette relation», a-t-il dit au président iranien. Les deux chefs d’État ont discuté pendant une trentaine de minutes au 28e étage d’un grand hôtel new-yorkais, à deux pas du siège des Nations Unies. «La discussion s’est très bien déroulée dans une atmosphère amicale», a déclaré le président de la Confédération à sa sortie de la rencontre bilatérale. «Nous avons fait le bilan de notre relation et discuté ce que nous pouvions entreprendre ensemble.»

En début de matinée, le président américain, Donald Trump, avait une nouvelle fois attaqué l’Iran dans son discours à l’assemblée générale. «Aucun gouvernement responsable ne devrait subventionner la soif de sang de l’Iran, avait-il martelé. Tant que le comportement menaçant de l’Iran se poursuivra, les sanctions ne seront pas levées. Elles seront resserrées.»

Ueli Maurer et Hassan Rohani n’ont pas abordé la crise du nucléaire et des tensions avec les États-Unis. «Notre rôle est un rôle de messager, a poursuivi Ueli Maurer. Le danger d’une escalade existe quand on ne s’écoute pas. Le rôle de messager de la Suisse est important.» Le président de la Confédération a aussi rappelé qu’une médiation de la Suisse pour faciliter une potentielle rencontre entre le président américain, Donald Trump, et Hassan Rohani «n’était pas à exclure, mais absolument pas prévue» à l’heure actuelle.

La Suisse de l’avenir

Peu avant de rencontrer Hassan Rohani, Ueli Maurer a présenté mardi au siège des Nations Unies à New York une Suisse à deux vitesses. Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture du débat de l’Assemblée générale, le président de la Confédération a dépeint une Suisse de l’avenir qui «mise sur le numérique et y voit une chance dans tous les domaines».

Parallèlement, le conseiller fédéral UDC n’a pas caché son agacement vis-à-vis de l’appel lancé lundi par Greta Thunberg aux chefs d’État pour leur demander d’agir urgemment sur le climat. «On a déjà fait beaucoup dans tous les secteurs», a répondu Ueli Maurer lundi soir dans les couloirs de l’ONU. «Si vous plantez un arbre, vous devez attendre 50 ans jusqu’à ce que vous ayez des fruits. Il faut discuter des mesures et il faut changer un peu aussi, mais je suis contre une réaction trop rapide. Car on a toujours fait des erreurs quand on a pris des décisions dans l’urgence.»

La technologie, le remède

Réchauffement climatique, lutte contre la faim dans le monde, guerres et pénurie d’accès à l’eau: Ueli Maurer a présenté les nouvelles technologies comme un remède à tous ces maux qui minent la planète. «Dans le passé, nos efforts ont souvent été récompensés lorsque nous avons su mettre à profit les derniers développements technologiques pour le bien commun», a-t-il affirmé dans un discours prononcé en français. «Le progrès de notre civilisation dépend en grande partie de ces innovations et de leur partage.»

Le conseiller fédéral UDC a insisté sur les bienfaits de la numérisation de la société et a promu la vision d’une place financière helvétique qui avec «une utilisation avisée des nouvelles technologies numériques» a «la capacité d’influencer les choix qui sont faits en matière d’investissement durable et de donner l’exemple». Ueli Maurer a appelé les chefs d’État et de gouvernement à avoir «le courage» de s’«ouvrir à la nouveauté» en matière de numérisation de la place financière «et de dire «oui» aux promesses de demain».

Peu loquace

Ueli Maurer ne s’est pas épanché à la tribune de l’ONU. Alors que tous que les chefs d’État s’exprimant avant lui, dont Donald Trump, ont largement dépassé le temps qui leur était imparti, le président de la Confédération a suivi les règles et n’a parlé que 10 minutes dans une salle qui s’était largement vidée après le discours du président américain.

À l’heure de l’interview, le président de la Confédération a insisté sur le pragmatisme et a fait l’éloge de la patience. «C’est le droit des jeunes de manifester, d’exiger», a-t-il conclu en faisant une ultime allusion à Greta Thunberg, la jeune superstar de l’Assemblée générale cette année. «Le politicien est obligé de faire une analyse pour trouver des solutions pragmatiques et réalistes.»

Les démocrates lancent la procédure de destitution de Trump

Donald Trump est plus que jamais sous pression. Alors que les voix démocrates en faveur d’une procédure de destitution sont de plus en plus nombreuses, tous les regards étaient braqués mardi au Congrès américain sur Nancy Pelosi, qui tient entre ses mains le pouvoir de prendre cette décision explosive. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, devait annoncer, tard dans la soirée, l’ouverture d’une enquête formant la première étape d’une procédure visant le président américain. Citant des sources proches de la puissante responsable démocrate, le «Washington Post», le «New York Times» et la chaîne NBC affirment qu’elle allait initier la démarche à la suite d’une conversation controversée avec le président ukrainien.

Mardi soir, tentant de couper court à la polémique, Donald Trump a promis de publier le contenu de cette conversation avec Volodymyr Zelensky. «Je suis actuellement aux Nations Unies où je représente notre pays, mais j’ai autorisé la publication demain (mercredi) de la transcription complète de ma conversation téléphonique avec le président ukrainien», a tweeté le milliardaire républicain.

Les démocrates soupçonnent Donald Trump d’avoir poussé, en utilisant une aide militaire destinée à l’Ukraine comme moyen de pression, son homologue ukrainien à enquêter sur la famille Biden, qui a eu des intérêts dans le pays. Cela constituerait un grave abus de pouvoir puisque le président américain aurait utilisé ses fonctions pour son bénéfice personnel.

Directement concerné par cette affaire, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden s’apprête à rejoindre le nombre grandissant de démocrates qui appellent à lancer la destitution de Donald Trump, si ce dernier refuse de coopérer avec les enquêtes du Congrès. «Et si Trump ne s’y plie pas, le Congrès n’aura pas d’autre choix que de lancer la procédure de destitution.» Pour Joe Biden, «les derniers abus commis par Trump dépassent tous ses précédents abus».

Avant cette affaire, les démocrates étaient divisés sur la question de la destitution. Déclencher cette procédure, très impopulaire dans les sondages, alors que Donald Trump serait très probablement acquitté par le Sénat, pourrait coûter aux démocrates les élections en novembre 2020, avertissait-elle au grand dam des progressistes. Mais l’affaire ukrainienne a fait céder plusieurs digues.

Jugeant «ridicules» les discussions sur une procédure de destitution, Donald Trump accuse les démocrates «d’agiter ce spectre par pur calcul politique. Ils ne savent pas comment m’arrêter» avant l’élection présidentielle de 2020, a-t-il tempêté en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

CL.J. avec les agences