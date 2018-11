Face aux contestations, Merkel et Macron unis

Angela Merkel et Emmanuel Macron comptaient afficher dimanche à Berlin un front uni à six mois des élections européennes, malgré leurs divergences sur le fond. Ils ont aussi pris part à des commémorations allemandes du souvenir pour les victimes des guerres.

Avant de rencontrer la chancelière allemande, le président français a livré un discours devant la chambre des députés: une première pour un président de la République depuis Jacques Chirac en 2000. «L'Europe, et en son sein le couple franco-allemand, se trouvent investis» de l'«obligation de ne pas laisser le monde glisser dans le chaos et de l'accompagner sur le chemin de la paix» et pour cela «l'Europe doit être plus forte, plus souveraine», a dit Emmanuel Macron.

Un «nationalisme sans mémoire»

«Notre monde se trouve à la croisée des chemins», a-t-il ajouté, en mettant en garde contre le risque de voir le «nationalisme sans mémoire» et le «fanatisme sans repères» prendre le dessus. «Cette nouvelle responsabilité franco-allemande consiste à doter l'Europe des outils de sa souveraineté», a encore dit le président français, en mentionnant notamment la nécessité de construire une défense commune ou la politique migratoire avec un système d'asile harmonisé.

«Cette nouvelle étape nous fait peur, car chacun devra partager, mettre en commun sa capacité de décision, sa politique étrangère, migratoire ou de développement, une part croissante de son budget et même des ressources fiscales», a poursuivi M. Macron, en insistant sur le besoin de faire de l'euro «une monnaie internationale dotée d'un budget».

Rencontre avec des jeunes

Le chef de l'Etat français avait participé en fin de matinée à une rencontre avec des jeunes sur le thème de la paix, avant de prendre part à des commémorations allemandes du souvenir pour les victimes des guerres. Face à eux, Emmanuel Macron a une nouvelle fois martelé son message sur le risque du retour des nationalismes en Europe, au moment où le continent commémore le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

Le risque de l'oubli de l'histoire «c'est de répéter les erreurs du passé», a déclaré le président français, qui s'était récemment inquiété de la similitude la période avec les années 1930 en Europe. Il a appelé à «aller au contact de la jeunesse pour éviter qu'elle ne dérive, qu'elle ne se sépare, qu'on ne cède aux forces centrifuges» et exhorté à «bâtir une Europe beaucoup plus ambitieuse».

Armée européenne

Emmanuel Macron, soutenu en cela ostensiblement par la chancelière allemande, vient notamment de relancer l'idée controversée d'une armée européenne. Une idée qui suscite l'ire du chef de l'Etat américain Donald Trump et le scepticisme de l'OTAN. Une telle armée européenne «implique aussi la volonté politique de défendre avec détermination les intérêts européens lorsqu'un conflit éclate», a estimé la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen dans un entretien à paraître lundi dans le groupe de presse régional Funke.

«Il ne s'agit pas d'être contre les Etats-Unis mais de prendre notre destin en main pour ne plus compter éternellement sur les autres», lui a fait écho dimanche la ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, dans une interview au Journal du Dimanche.