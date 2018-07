Face au tollé, Trump revient sur ses propos

Le président américain Donald Trump a tenté mardi de limiter les dégâts causés par sa rencontre avec Vladimir Poutine, en revenant totalement sur ses propos jugés trop conciliants à l'égard du maître du Kremlin.

Dans un moment pour le moins étonnant, le locataire de la Maison Blanche a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations du président russe sur une interférence de Moscou dans la campagne présidentielle américaine en 2016.

M. Trump a plaidé de façon laborieuse le lapsus, adoptant un profil bas, alors qu'il s'est retrouvé mardi isolé jusque dans son propre camp. Ceci après une tournée européenne jugée désastreuse qui l'a vu tourner le dos aux alliés des Etats-Unis.

Le président américain a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse commune avec M. Poutine en oubliant d'y mettre une particule négative, infirmant son message. Précisément, il a expliqué avoir dit lundi à Helsinki: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie (qui se serait ingérée dans l'élection)», alors qu'il souhaitait en fait dire: «Je ne vois aucune raison pour laquelle cela NE serait PAS la Russie».

Ingérence «sans impact»

Cherchant toujours à apaiser la vive controverse, M. Trump a effectué un autre virage, après avoir mis en doute les services de renseignement américains qui ont conclu à la réalité de cette interférence russe. Cette attitude avait consterné jusqu'à des républicains du Congrès qui, d'ordinaire, ne se sentent pas autorisés à critiquer publiquement le président.

«J'accepte les conclusions de nos services de renseignement selon lesquels la Russie a interféré dans l'élection de 2016», a finalement déclaré M. Trump, en insistant sur son «respect» pour ces agences fédérales. Cette ingérence de Moscou «n'a eu aucun impact» sur le résultat du scrutin qu'il a remporté, a toutefois ajouté le milliardaire républicain.

Enjoint de reconnaître ses torts par des voix émanant de tout l'échiquier politique, Donald Trump avait jusque-là semblé imperméable au déluge de critiques. Il s'était même accordé un auto-satisfecit sur son compte Twitter. «Bien que j'aie eu une excellente rencontre avec l'Otan, levant d'importantes sommes d'argent, j'ai eu des entretiens bien meilleurs avec Vladimir Poutine de Russie. Malheureusement, les médias n'en font pas état», a écrit M. Trump.

