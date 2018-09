Face à l'ouragan Florence, Trump fait du Trump

«Nous avons eu la meilleure note possible pour notre travail lors des ouragans au Texas et en Floride»: face à l'arrivée de l'ouragan Florence, Donald Trump mobilise les Américains et... parle de lui.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!