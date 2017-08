Face à Pyongyang, Trump ne mesure pas ses mots

Donald Trump ne s’est pas contenté de sa victoire diplomatique remportée samedi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Après avoir obtenu le passage à l’unanimité de nouvelles sanctions frappant Pyongyang, le président des Etats-Unis a fait monter la tension d’un cran mardi en promettant «le feu» et la «fureur» au régime de Kim Jong-un si celui-ci poursuivait ses provocations nucléaires. Ces propos prononcés depuis le club de golf du New Jersey où Donald Trump passe ses vacances ont aussitôt été exploités par la Corée du Nord. Cette dernière a affirmé qu’elle étudiait une frappe potentielle contre une base américaine sur l’île de Guam, dans le Pacifique, afin «d’envoyer un signal sérieux aux Etats-Unis».

Des propos improvisés

Rex Tillerson, le secrétaire d’Etat américain, qui se rendait sur l’île de Guam mercredi, a tenté de calmer le jeu. «Je ne crois pas qu’il y ait de menace imminente», a-t-il affirmé aux journalistes. «Je pense que les Américains devraient bien dormir et ne se faire aucun souci à propos de la rhétorique de ces derniers jours.» Pour Stephen Haggard, un professeur de l’Université de Californie à San Diego, «Rex Tillerson dit en substance aux Américains de ne pas écouter leur président». «La stratégie adoptée ces dernières semaines par le secrétaire d’Etat pour gérer la crise avec Pyongyang est plutôt cohérente, poursuit l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Corée du Nord. Rex Tillerson privilégie les négociations et a obtenu le soutien de Pékin aux Nations Unies. Les propos du président compliquent sa tâche.»

Le New York Times a révélé mercredi que la prise de position de Donald Trump sur la crise nord-coréenne avait été «improvisée». Selon le quotidien new-yorkais, qui cite une personne proche du président, Donald Trump était énervé par un article du Washington Post détaillant les capacités nucléaires de Pyongyang quand il a proféré ses menaces. Il n’avait pas discuté avec son staff du vocabulaire de sa prise de position. Il n’avait qu’une feuille devant lui détaillant les points qu’il devait aborder avec la presse pour décrire les efforts de son administration face à la crise provoquée par l’épidémie d’addictions aux opiacés aux Etats-Unis. «Ses propos avaient l’air totalement improvisés, poursuit Stephen Haggard. C’est un nouvel exemple du désintérêt de Donald Trump pour les détails et pour la stratégie diplomatique. Ce qu’il a dit est incohérent et il ne faut pas tirer trop de conclusions.»

Double analyse

Selon le renseignement militaire américain, la Corée du Nord aurait réussi à réduire la taille de ses têtes nucléaires pour en équiper ses missiles intercontinentaux capables d’atteindre les Etats-Unis.

Au sein de l’administration Trump, deux camps s’affrontent sur l’attitude à adopter face à Pyongyang. D’un côté, Jim Mattis, le secrétaire à la Défense, et H.R. McMaster, le conseiller à la Sécurité nationale, estiment que Pyongyang représente une menace conséquente face à laquelle les Etats-Unis doivent afficher leur fermeté. De l’autre, Steve Bannon, le stratège du président, pense que Kim Jong-un n’est qu’un dirigeant instable dont l’importance géopolitique est moindre par rapport à celle de la Chine.

«Cela peut paraître surprenant, mais la situation que nous avons en toile de fond en Corée du Nord est plutôt stable pour l’instant», conclut Stephen Haggard. «Le régime de Kim Jong-un provoque comme il le fait habituellement, mais son message est en substance qu’il n’attaquera pas tant qu’il n’a pas de raison de croire que les Etats-Unis sont sur le point de déclencher une offensive. Pyongyang sait que Washington finirait par remporter un conflit militaire. Mais quand Donald Trump évoque la possibilité d’une attaque préventive dans un contexte de mouvements de troupes américaines dans la région, il accroît les risques d’un conflit.»

(TDG)