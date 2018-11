Ex-prêtre de 85 ans jugé in extremis pour pédophilie

Ciblé par de nombreuses accusations d'agressions sexuelles sur mineurs aujourd'hui prescrites, l'ancien prêtre Régis Peyrard, 85 ans, doit finalement répondre mardi à Saint-Etienne d'agressions sexuelles commises sur un enfant dans les années 1990.

Cet ancien aumônier d'un lycée de Montbrison (Loire), qui a accompli toute sa carrière ecclésiastique au sein du même diocèse, est suspecté d'avoir notamment profité de sa fonction d'organisateur de camps de vacances d'été à Peisey-Nancroix (Savoie) pendant de nombreuses années, pour abuser de jeunes garçons.

Seule victime non-prescrite

La plainte qui l'a finalement mené devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne concerne «un chef d'entreprise de la région stéphanoise, aujourd'hui âgé de 38 ans». Ses plaintes déposées en 2000 et 2001 avaient été classées sans suite avant d'être déposées à nouveau et retenues à la lumière d'éléments nouveaux en 2017, a précisé à l'AFP l'avocat de la victime présumée Me Jean Sannier.

Cet homme, qui affirme avoir été victime du prêtre alors qu'il avait 11 et 12 ans, «est la seule victime non-prescrite au terme de la loi, parmi les innombrables jeunes garçons, enfants et adolescents, qui ont eu la malchance de croiser la route du père Peyrard», a ajouté l'avocat.

Le parquet de Saint-Etienne, qui estime à plusieurs dizaines le nombre des victimes de M. Peyrard, a indiqué à l'AFP en avoir «fait citer cinq comme témoins au procès».

Abus déjà dénoncés

Au début des années 2000, l'ancien prêtre avait avoué à sa hiérarchie avoir commis des abus sexuels sur des mineurs entre les années 1980 et 1990. Mais les dizaines de plaintes et signalements transmis à l'Eglise et à la justice n'avaient pu jusqu'ici déboucher sur des poursuites car ils étaient prescrits.

Certaines agressions ont été révélées sur le site de mise en contact de victimes d'abus sexuels, coabuse.fr, créé en juin 2016.

L'évêque du diocèse de Saint-Etienne, Mgr Sylvain Bataille, avait annoncé à la presse en juillet 2017 que ce prêtre avait été «relevé de son ministère depuis 2000, parallèlement au signalement à la justice» d'agressions sexuelles de mineurs.

Affaire au grand jour

«Le prêtre en question (...) reconnaît et regrette profondément ses gestes (...) qui ont été dénoncés au fil du temps», déclarait alors l'évêque.

«Le problème c'est que pendant des années les procureurs et les évêques se sont entendus pour que ce genre d'affaires ne sorte pas», accuse une source proche du dossier, soulignant que «désormais les choses ont bien changé».

L'évêque de Saint-Etienne, qui annonçait en avril dernier avoir saisi la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome pour statuer de façon définitive sur son statut, a finalement obtenu cet été de l'octogénaire qu'il renonce lui-même à sa qualité de religieux. (afp/nxp)