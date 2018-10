Explosions dans des centres de vote à Kaboul

Les élections législatives en Afghanistan ont démarré dans le chaos samedi avec des explosions meurtrières signalées à Kaboul et de nombreux centres électoraux faisant face à d'importants problèmes logistiques.

Plusieurs explosions ont été rapportées samedi en milieu de matinée à proximité de bureaux de vote de la capitale Kaboul.

A l'un d'entre eux, une école transformée en centre de vote, un journaliste de l'AFP a aperçu une foule terrifiée quitter les lieux en courant. «Il y a des morts et des blessés suite à plusieurs explosions», a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Santé, sans pouvoir fournir plus de précisions pour le moment.

Le président afghan Ashraf Ghani avait auparavant souhaité montrer l'exemple en votant dès l'ouverture du scrutin dans une école de la capitale Kaboul et appelé ses compatriotes à «sortir et voter».

Semblant répondre à son appel, les électeurs ont formé de longues files d'attente dans la capitale et ailleurs. Mais leur attente s'expliquait aussi par de nombreux dysfonctionnements.

Certains centres de vote n'ont pu ouvrir faute d'assesseurs, d'absence des listes électorales ou de mauvais fonctionnement des terminaux de reconnaissance biométrique mis en place à la dernière minute et utilisés pour la première fois. Des candidats et des électeurs ont fait part de leur exaspération.

«Nos noms ne figurent pas sur les listes alors que nos cartes électorales prouvent bien que nous nous sommes inscrits», a pesté Payeza Mohammadi, 22 ans, devant un centre électoral dans la province d'Herat (ouest). «C'est un vrai bazar, je suis très déçu».

«On était près de 500 devant la porte à attendre depuis presque deux heures pour voter. Le centre a ouvert en retard, ensuite ils ne trouvaient pas nos noms, puis voter avec ces machines prend 15 à 20 minutes par personne», explique à l'AFP Haroon Majidi, un électeur de Kaboul.

«Des gens rentrent chez eux car ils n'ont pas pu voter», dit sur Twitter Jumakhan Rahyab, électeur à Kaboul.

Ouverture prolongée

La Commission électorale indépendante (CEI), qui organise le vote, a présenté ses excuses et a promis que l'ouverture des centres de vote serait prolongée. Les électeurs se plaignaient surtout du danger à patienter dans la rue face au risque d'attentats.

Les talibans ont averti à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'ils allaient recourir à la violence pour faire échouer le processus démocratique, à leurs yeux illégitime.

Samedi matin, un tweet de leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, conseillait une nouvelle fois aux citoyens de rester chez eux. «Le public devrait s'abstenir de participer à ce processus théâtral afin de protéger leurs propres vies».

De nombreux rapports ont fait état d'explosions d'engins artisanaux à proximité de centres de vote, des combats ont également été rapportés entre talibans et forces de sécurité.

«Je suis venu voter en risquant ma vie. Je suis inquiet pour ma sécurité», dit Asadullah, 22 ans, faisant la queue devant un centre de vote de Mazar-i-Sharif (nord). «Mais nous devons défier les talibans et sortir en grand nombre et voter, car c'est un jour historique pour nous», estime-t-il.

Afghanistan Parliamentary Elections: Kabul, Afghanistan-October 20: Afghan women line up to vote for parliamentary election at a voter center in Kabul, Afghanistan on October 20, 2018. #PS pic.twitter.com/5FkhozJgXW

«Malgré les risques, je me devais d'être ici. Nous devons voter pour voir de nouveaux visages dans ce parlement et chasser les anciens députés qui sont corrompus», renchérit Mustafa, un électeur de 42 ans, à Kaboul.

Barrages armés

Dans la capitale partiellement bouclée par des barrages lourdement armés, la plupart des axes routiers avaient été interdits aux véhicules et aux motos.

Des centaines de personnes ont déjà été tuées ou blessées lors d'attentats en lien avec le scrutin ces derniers mois. Et au moins 10 candidats ont été abattus, la plupart dans des attaques ciblées.

Kabul residents defying threats of violence and queuing outside a polling station to cast their vote in the #AfghanElections2018 pic.twitter.com/mPSXjXSOky