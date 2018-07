Explosion meurtrière dans une usine chimique

Une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans le sud-ouest de la Chine, ont annoncé vendredi les autorités locales.

L'explosion s'est produite jeudi vers 18h30 dans un complexe industriel de la ville de Yibin, dans la province du Sichuan, a rapporté sur son site internet l'administration locale de la sécurité au travail.

Les blessés sont dans un état stable à l'hôpital, selon le communiqué, qui ne précise pas la cause de la déflagration mais indique qu'une enquête est en cours.

Un incendie qui s'était déclaré après l'explosion dans l'usine de la société Hengda a été éteint vendredi matin, selon la même source.

La Chine a été le théâtre de plusieurs accidents industriels ces dernières années.

En 2015, une énorme explosion dans un entrepôt de produits chimiques avait fait 165 morts dans la ville portuaire de Tianjin (nord), générant une polémique autour des causes de la catastrophe et de son impact écologique.

L'ancien maire de la ville, qui avait dirigé le comité chargé de gérer la catastrophe, a été condamné l'an dernier à 12 ans de prison pour corruption.

(ats/nxp)