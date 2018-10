Explosion et incendie dans une raffinerie

Une importante explosion, suivie d'un incendie, s'est produite lundi matin dans une raffinerie de la compagnie Irving Oil, à Saint-Jean au Nouveau Brunswick dans l'est du Canada, mais on ignorait encore s'il y a des victimes.

We can confirm that a major incident has occurred at our Saint John refinery this morning. We are actively assessing the situation at this time and will share more information when available.