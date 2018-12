Explosion dans un bus de touristes à Gizeh

Une explosion a touché un car de touristes à Gizeh en Egypte, ont annoncé plusieurs chaînes de télévision régionales. Deux touristes vietnamiens ont perdu la vie et il y aurait une douzaine de blessés, selon plusieurs médias.

Two dead and 12 injured after explosion on tourist bus in Egypthttps://t.co/VBvYhTpeB5 pic.twitter.com/ClTRKFvN5L