Explosion dans un bus de touristes à Guizeh

Deux touristes vietnamiens ont été tués et dix blessés vendredi. Une bombe artisanale a explosé au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh au Caire, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Two dead and 12 injured after explosion on tourist bus in Egypthttps://t.co/VBvYhTpeB5 pic.twitter.com/ClTRKFvN5L