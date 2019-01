Explosion à Paris: quatre personnes sont décédées

Dans un premier bilan communiqué, l'explosion accidentelle due au gaz samedi matin à Paris avait fait 36 blessés, dont 12 sont dans un état grave. Cinq avaient leur pronostic vital engagé, parmi lesquels deux pompiers.

Vers 13 heures, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a précisé que deux civils et deux pompiers avaient succombé à leurs blessures.

Distressing images coming out of central #Paris - huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB — Trent Murray (@trent_murray) January 12, 2019

«Bilan lourd et grave»

Il y a eu une «explosion grave certainement liée à une fuite de gaz d'origine manifestement accidentelle avec des poches de gaz qui ont explosé. Le bilan humain est lourd et grave», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place, tout comme le Premier ministre Edouard Philippe et la maire de Paris Anne Hidalgo.

Rue jonchée de débris

L'explosion a eu lieu «au moment où des gens étaient dans la rue et les pompiers à l'intérieur» de l'immeuble, a précisé Christophe Castaner. La spectaculaire explosion s'est produite dans un immeuble du quartier touristique des Grands Boulevards, à proximité du musée Grévin, vers 9 heures (8 heures GMT).

Dans la rue enfumée jonchée de verres et de débris, des immeubles et des commerces ont les fenêtres et les vitrines soufflées, des voitures sont renversées ou totalement détruites, calcinées, témoignant de la force de l'explosion, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Deux hélicoptères sont venus se poser sur la place de l'Opéra, probablement pour évacuer des blessés, a constaté un journaliste de l'AFP.

@Lukewearechange on the ground major explosion police not arrived people have died #paris pic.twitter.com/vZ7SpNHxDf — garrood (@garrood) January 12, 2019

Des touristes évacuent les hôtels

Dans les rues, plusieurs touristes, valises à la main, évacuaient les nombreux hôtels de cette zone centrale de la capitale parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP. D'autres sortent en robe de chambre ou finissent de s'habiller précipitamment dans la rue en sortant des immeubles et hôtels voisins.

Un homme pieds nus, l'air hagard, les cheveux blanchis par la poussière, était pris en charge par les secours.

Autour de 10 heures, le ministre de l'Intérieur et le procureur de Paris Rémy Heitz étaient sur place, tandis qu'un hélicoptère survolait la zone.

Sotiri Dimpinoudis



Picture of the huge EXPLOSION in #Paris!



Reports of Windows around 2 blocks are blowed up by the pressure of the car bomb in #Paris!#BREAKING pic.twitter.com/Z0FZm01kkf — ???? Sarwar ???? (@ferozwala) January 12, 2019

???? #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

Manifestation des «gilets jaunes»

Quelque 200 pompiers ont été engagés, et un large périmètre de sécurité a été établi. Aux alentours, plusieurs touristes, valises à la main, évacuaient les nombreux hôtels de cette zone centrale de la capitale parisienne, a constaté une journaliste de l'AFP. Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la direction régionale de la police judiciaire pour identifier notamment l'origine du sinistre.

L'accident est intervenu au moment où de l'autre côté de la capitale des «gilets jaunes» commençaient à se rassembler devant le ministère de l'Economie et des finances, dans l'est parisien, pour une neuvième journée de mobilisation. (afp/nxp)