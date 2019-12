Exigences de Pyongyang «hostiles et malvenues»

L'émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord a qualifié lundi les exigences de Pyongyang d'«hostiles» et «malvenues» à l'approche d'un ultimatum nord-coréen, mais laissé la porte ouverte à de nouvelles négociations.

Les négociations sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février. Les États-Unis exigent que la Corée du Nord renonce d'emblée à tout son arsenal atomique, alors que cette dernière réclame une levée rapide d'au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie.

«Nouvelle approche»

Ces dernières semaines, Pyongyang a fait une série de déclarations véhémentes, et «nous les avons toutes entendues», a affirmé Stephen Biegun à la presse, lundi à Séoul. «Il est regrettable que dans leur ton ces déclarations à l'encontre des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon et de nos amis en Europe aient été si hostiles, si négatives et si malvenues», a-t-il déclaré. «Les États-Unis n'ont pas besoin d'un ultimatum, nous avons un objectif,» a ajouté l'émissaire américain.

La Corée du Nord a déclaré que si Washington ne lui faisait pas d'offre acceptable, elle adopterait une «nouvelle approche», jusque-là non précisée. Ce mois-ci, elle a procédé à différents tests, notamment de missiles balistiques, selon Tokyo et d'autres, depuis son site de lancement de satellites de Sohae. (afp/nxp)