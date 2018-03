Ex-espion empoisonné: ce que l'on sait

Un ex-espion à la retraite menant une vie en apparence paisible à Salisbury, sa fille lui rendant visite et le duo attaqué à l'aide d'un agent innervant qui les met entre la vie et la mort: voici ce que l'on sait sur l'affaire Sergueï Skripal.

Qui est Sergueï Skripal?

Ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe, Sergueï Skripal avait été accusé de «haute trahison» pour avoir vendu des informations au renseignement britannique et condamné en 2006 à treize ans de prison. En 2010, il avait bénéficié d'un échange d'espions organisé entre Moscou d'une part, Londres et Washington de l'autre. Fait inhabituel, la Russie avait ainsi libéré un agent double interpellé sur son territoire. En échange, 10 espions russes avaient été libérés par Washington.

Où et comment vivait-il?

L'ex agent s'était installé dans la petite ville de Salisbury, une paisible commune située au sud-ouest de Londres, surtout connue pour sa cathédrale. Il y menait une vie apparemment sans histoires, habitant un petit pavillon typique en briques rouges. Une vidéo de surveillance le montre achetant du lait et du bacon à l'épicerie du coin, où il venait plusieurs fois par semaine et se procurait des jeux à gratter, a raconté le patron, Ebru Ozturk, au Mirror. Mais un autre exilé russe, Valery Morozov, cité dans les médias britanniques, prétend qu'il n'avait pas arrêté ses activités et travaillait dans la cyber-sécurité.

Que s'est-il passé dimanche?

Skripal et sa fille Youlia, venue lui rendre visite de Russie, ont déjeuné au restaurant italien Zizzi et bu un verre au pub The Mill. Quelques heures plus tard, plusieurs témoins les aperçoivent sur un banc près du centre commercial The Maltings, se trouvant visiblement mal. L'un d'eux a vomi, Skripal a les yeux vitreux et agite les mains vers le ciel. Un témoin alerte la police qui se rend sur les lieux. Skripal et sa fille sont immédiatement hospitalisés dans un état critique. Le premier policier en contact avec eux est lui aussi pris en charge dans un état grave.

Quelle substance a été utilisée?

La police parle très rapidement de substance toxique et effectue des prélèvements après avoir isolé la zone et fermé le restaurant et le pub où se sont rendus le père et sa fille. Elle révèle mercredi avoir identifié un agent innervant, sans vouloir dire lequel. La ministre de l'Intérieur Amber Rudd précise jeudi qu'il s'agit d'un agent «très rare», excluant donc les plus connus tels le gaz sarin, utilisé contre des civils en Syrie en avril dernier, ou l'agent VX, qui a tué l'an dernier en Malaisie un demi-frère de Kim Jong-Un. Les médias spéculent sur l'administration du poison: vaporisé sur le couple? Administré dans la nourriture ou la boisson consommés auparavant? Amené à son insu par Youlia (photo)?

Qui est derrière l'empoisonnement?

De lourds soupçons pèsent sur la Russie. L'agent utilisé est un produit sophistiqué qui ne peut être fabriqué qu'en laboratoire et non par un amateur dans sa cuisine, ce qui pointe le doigt vers une responsabilité d'Etat. Et le pays est tétanisé par le précédent de l'assassinat au polonium de l'opposant Alexandre Litvinenko, en 2006 à Londres, attribué à Moscou par un juge britannique. Le chef de la diplomatie Boris Johnson voit d'ailleurs dans l'empoisonnement de Skripal un «écho» à cette affaire, déclare-t-il devant les députés, provoquant l'indignation de Moscou, qui clame son innocence.

