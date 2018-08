Evacuations en Chine à l'approche d'un typhon

Pékin a ordonné l'évacuation de plus de 200'000 personnes dans la nuit de dimanche à lundi. Les autorités redoutent les effets du typhon Yagi sur les côtes orientales chinoises, rapporte l'agence officielle Chine nouvelle.

Typhoon Yagi makes landfall in Wenling County, east #China's Zhejiang Province

- over 200,000 people evacuated

- 20,949 fishing boats and another 4,526 vessels returned to port pic.twitter.com/nYVjnstUBg