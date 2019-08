États-Unis et Russie mettent fin au traité nucléaire INF

L'INF en bref

Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) est un traité visant le démantèlement par les USA et l'URSS d'une catégorie de missiles emportant des charges nucléaires ou conventionnelles. Il a été signé le 8 décembre 1987 par le président américain Ronald Reagan et le secrétaire général du comité central du parti communiste russe Mikhaïl Gorbatchev.



Premier traité à avoir éliminé totalement une catégorie d'armement, il concerne l'élimination de tous les missiles de croisière et missiles balistiques américains et soviétiques lancés depuis le sol et ayant une portée se situant entre 500 et 5500 km. Depuis 2007, Vladimir Poutine le critique et estime qu'il dessert les intérêts de la Russie face au développement de missiles par la Chine et au déploiement de systèmes de défense antimissile par les États-Unis