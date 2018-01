Et si l’Allemagne n’avait pas de gouvernement à Pâques…

Plus de 100 jours après les élections, l’Allemagne n’a toujours pas de gouvernement. Et tout le monde se demande si la chancelière sera en mesure d’en former un d’ici à Pâques. Après l’échec des négociations avec les libéraux et les écologistes, Angela Merkel va engager de dimanche des négociations avec les sociaux-démocrates du SPD pour tenter de reconduire la «grande coalition» à Berlin.

Le défi est loin d’être gagné. D’un côté, la chancelière doit négocier avec un président du SPD, Martin Schulz, affaibli par le désastre électoral du 24 septembre. Le parti, qui a encaissé le plus faible score de son histoire (20,5%), s’était promis de rejoindre les bancs de l’opposition. Du coup, en acceptant d’engager des discussions avec les conservateurs pour sortir l’Allemagne de la crise, Martin Schulz a réussi à diviser son parti.

Pour calmer les militants, il a promis de laisser le dernier mot à la base. Après le congrès le 21 janvier, les adhérents du SPD décideront donc de l’avenir du pays par un vote sur l’accord final avec les conservateurs. S’ils disent non, les Allemands retourneront aux urnes. Personne n’est en mesure de prédire le résultat de cette consultation de la base sociale-démocrate tiraillée entre ses responsabilités et ses convictions politiques.

Parmi les différends, le règlement de la crise des réfugiés reste la principale pomme de discorde entre les deux camps. Après deux ans de suspension, le droit au regroupement familial doit reprendre en mars prochain. Si le SPD y est favorable pour favoriser l’intégration, les conservateurs s’y opposent fermement afin d’éviter une nouvelle vague d’immigration.

Sous la meance des adhérents du SPD, Angela Merkel devra aussi composer avec l’aile bavaroise (CSU), qui craint une nouvelle déroute au scrutin régional en Bavière cet automne. Menacée par l’extrême droite, il n’est pas question pour la CSU de perdre son caractère ultraconservateur en signant à Berlin un programme aux accents trop sociaux-démocrates. La CSU a donc durci le ton cette semaine en réclamant une baisse des aides sociales aux demandeurs d’asile. «Nous sommes devenus un pôle d’attraction pour les réfugiés du monde avec nos allocations généreuses», a dénoncé Alexander Dobrindt, l’actuel ministre conservateur des Transports (CSU).

L’invitation ce vendredi de Viktor Orbán à la traditionnelle convention de la CSU n’est pas un hasard non plus à deux jours de l’ouverture officielle des négociations avec le SPD. Le premier ministre hongrois, opposé au principe de solidarité dans la répartition des réfugiés, a été ovationné par les délégués.

Angela Merkel est donc prise en otage par la base du SPD, qui veut un programme clairement de gauche, et par les ultraconservateurs, qui freinent sur l’Europe et la politique de l’asile. Selon les sondages, plus de la moitié des Allemands (53%) sont désormais opposés à une nouvelle grande coalition, contre 61% en décembre. Personne n’exclut donc de nouvelles élections en Allemagne pour une sortie de crise. (TDG)