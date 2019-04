Est de l'Ukraine: nationalité russe simplifiée

Les habitants des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine pourront recevoir plus facilement la nationalité russe. Vladimir Poutine a signé mercredi un décret spécial en ce sens. Cette décision intervient quelques jours après l'élection du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Cette procédure simplifiée permettra aux habitants des régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk de recevoir un passeport russe. La région a été le théâtre d'une guerre entre des séparatistes prorusses et les forces ukrainiennes qui a fait près de 13'000 morts en cinq ans.

Les républiques autoproclamées de Donetsk (DNR) et Lougansk (LNR), régions rebelles prorusses, échappent au contrôle de l'Ukraine. Le décret précise notamment que les autorités russes ne devront «pas prendre plus de trois mois» pour étudier les demandes déposées. La mesure est qualifiée d'«humanitaire» et vise à «protéger les droits et libertés de la personne et du citoyen», selon le texte du décret.

Après l'arrivée au pouvoir de dirigeants pro-occidentaux en Ukraine au printemps 2014, une guerre a éclaté dans l'est du pays entre les forces de Kiev et des séparatistes prorusses, soutenus militairement par la Russie selon l'Ukraine et les Occidentaux. Vladimir Poutine a signé ce décret quelques jours après l'élection en Ukraine de Volodymyr Zelensky, qui a promis de «relancer» le processus de paix dans l'est du pays. (ats/nxp)