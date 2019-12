Éruption sur une île très touristique

Une centaine de touristes se trouvaient lundi «sur ou autour» du volcan de White Island en Nouvelle-Zélande au moment de son éruption et un certain nombre d'entre eux sont portés disparus, a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern.

White Island in the Bay of Plenty has started to erupt this afternoon. Before and after on the Geonet webcam, 2.10pm and 2.20pm: pic.twitter.com/V45M0iIWcO

«Nous pensons qu'environ 100 personnes étaient sur ou autour de l'île, dont certaines dont on a perdu la trace», a-t-elle déclaré aux journalistes à Wellington, peu après cette éruption qui s'est produite en début d'après-midi. «C'est une situation qui évolue et bien sûr toutes nos pensées vont aux personnes concernées», a-t-elle ajouté.

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a déclaré que cette éruption volcanique modérée était dangereuse pour les personnes se trouvant à proximité du volcan.

Des blessés au minimum

Des images retransmises en direct du volcan montrent plus d'une demi-dizaine de personnes marchant au bord du cratère à 14H10 heure locale (2H10 en Suisse), avant que les caméras ne s'éteignent au bout de quelques minutes.

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.



LIVE UPDATES ?? https://t.co/prg5zz4ban pic.twitter.com/s3iBIl2Qo3