Éruption sur une île inhabitée des Galapagos

Le volcan La Cumbre, situé sur l'île inhabitée de Fernandina de l'archipel des Galapagos, est en éruption et projette de la lave, ont annoncé dimanche les autorités équatoriennes. «Le volcan La Cumbre est en éruption ce soir», a annoncé le Parc national des Galapagos (PNG) dans un communiqué.

«La valeur écologique de l'île de Fernandina est très importante car ses écosystèmes abritent des espèces uniques telles que des iguanes terrestres et marins, des serpents, des rats endémiques, des cormorans et des pingouins», a ajouté le PNG. Selon la même source, le volcan haut de 1467 mètres présente une fissure le long de son flanc sud-est et «une coulée de lave descend vers les côtes» de cette île, l'une des plus jeunes de l'archipel.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,7 s'est produit à 16h42 (22h42, heure suisse), selon l'Institut équatorien local de géophysique. Il a été suivi de 29 répliques de magnitude inférieure à 3,1. La précédente éruption du volcan s'était produite du 16 au 18 juin 2018.

L'archipel des Galapagos tire son nom des tortues géantes qui vivent dans le Pacifique équatorien, et font partie de la réserve de biosphère qui a servi au naturaliste anglais Charles Darwin pour développer la théorie de l'évolution des espèces. (afp/nxp)