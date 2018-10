Eruption du Soputan sur l'île des Célèbes

Indonésie Selon un nouveau bilan, le séisme et le tsunami survenus vendredi 28 septembre ont fait près de 1400 morts. Plus...

Séisme en Indonésie Les secouristes étaient toujours à pied d'oeuvre mardi, après le séisme et le tsunami qui ont ravagé une partie de l'Indonésie. Plus...

Crise humanitaire Des médecins et spécialistes suisses dans les domaines de la logistique et la construction aideront l'Indonésie à faire face à la crise humanitaire provoquée par le Séisme et le tsunami. Plus...