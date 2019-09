Erdogan parle d'Idleb avec Poutine et Rohani

Erdogan, Poutine et Rohani doivent notamment discuter de la situation dans le dernier bastion rebelle d'Idleb où ils soutiennent des camps opposés.

La réunion entre Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poutine et Hassan Rohani a débuté vers 19h (18h suisses) avec plus de trois heures de retard. Il s'agit du cinquième sommet sur la Syrie depuis 2017 entre Recep Tayyip Erdogan, dont le pays soutient l'opposition syrienne, et MM. Poutine et Rohani, garants du régime de Damas.

«Nous pouvons décider de mesures concrètes pour éteindre l'incendie en Syrie», a déclaré Recep Tayyip Erdogan à l'ouverture du sommet. «Maintenir l'espoir d'une solution politique en Syrie dépend de nos efforts».

«Lutte sans compromis»

Vladimir Poutine a pour sa part souligné la nécessité de poursuivre «une lutte sans compromis contre les terroristes en Syrie», dans une référence aux groupes armés dominés par les djihadistes qui contrôlent Idleb et qui sont régulièrement visés par des bombardement du régime syrien et de Moscou.

«Une zone de désescalade ne doit pas servir de terrain pour des provocations armées», a-t-il dit. «Il nous faut prendre des mesures supplémentaires pour détruire entièrement la menace terroriste qui provient de la zone d'Idleb», a ajouté le chef du Kremlin.

Au moment où la victoire de Bachar el-Assad semble de plus en plus acquise, la priorité pour Ankara est de se prémunir d'un nouvel afflux massif de réfugiés en provenance d'Idleb (nord-ouest).

Un accord conclu il y a un an entre Moscou et Ankara pour éviter une offensive du régime contre Idleb semble de plus en plus menacé, malgré des appels à un cessez-le-feu durable dans cette zone, où vivent environ trois millions de personnes.

Des frappes sporadiques se poursuivent à Idleb, malgré un fragile cessez-le-feu décrété le 31 août, à l'issue de quatre mois de bombardements du régime de Damas et de son allié russe qui ont tué plus de 960 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«Dans cette zone, un grand nombre de terroristes sont toujours présents (...), et des combattants continuent de tirer sur les positions des forces gouvernementales», a déclaré vendredi le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.

«Questions non résolues»

Le sommet survient alors que la Turquie et les Etats-Unis s'efforcent de créer une zone tampon à l'est de l'Euphrate qui séparerait la frontière turque des zones syriennes contrôlées par une milice kurde, appuyée par Washington mais considérée comme «terroriste» par Ankara.

L'un des objectifs de cette «zone de sécurité» pour Ankara est de pouvoir y renvoyer une partie des plus de 3,6 millions de réfugiés syriens installés en Turquie.

Moscou souhaite de son côté avancer sur la création d'un comité constitutionnel chargé de la rédaction de la constitution pour l'après-guerre. Ce qui accorderait à M. Poutine une victoire politique à ajouter à ses succès militaires, estime Dareen Khalifa, analyste à l'International Crisis Group.

Même s'ils réussissent à se mettre d'accord sur la composition du comité, «cela laisse de nombreuses questions non résolues sur l'avenir du processus politique, y compris la capacité et la volonté du régime d'entreprendre toute forme de réforme politique», tempère-t-elle.

Le régime Assad a reconquis environ 60% du territoire syrien avec l'appui militaire de Moscou, de l'Iran et du Hezbollah libanais. Outre le secteur d'Idleb, les vastes régions aux mains des forces kurdes lui échappent dans l'est du pays. (ats/nxp)