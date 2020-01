Erdogan et Poutine inaugurent le «TurkStream»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont officiellement inauguré mercredi le gazoduc TurkStream qui symbolise leur rapprochement. Ce gazoduc acheminera en Turquie et en Europe plus de 30 milliards de mètres cube de gaz russe par an.

Lors d'une cérémonie en grande pompe à Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a qualifié l'ouverture de ce gazoduc d'«événement historique pour les relations turco-russes et la carte énergétique régionale». «Le partenariat entre la Russie et la Turquie se renforce dans tous les domaines malgré les efforts de ceux qui s'y opposent», a déclaré Vladimir Poutine.

