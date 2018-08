Erdogan dénonce une «guerre économique»

La livre turque a connu vendredi une chute brutale alimentée par l'intensification de la crise entre Ankara et Washington, mais le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'il sortirait vainqueur de cette «guerre économique» qui inquiète dans le monde.

Le président américain a annoncé sur Twitter la hausse des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turcs, désormais de 50% et 20% respectivement, notant que les relations entre les Etats-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'Otan, n'étaient «pas bonnes en ce moment».

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!