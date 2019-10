Equateur: dialogue retardé, heurts à Quito

Le dialogue qui devait commencer dimanche entre gouvernement équatorien et mouvement indigène a été retardé en raison de «difficultés opérationnelles», ont annoncé l'ONU et l'Eglise catholique, tandis qu'à Quito quelques affrontements continuaient entre manifestants et forces de l'ordre.

«En raison de difficultés opérationnelles dues à la situation du pays, l'installation de la table ronde prévue aujourd'hui (dimanche) à 15H00 (22H00 en Suisse) sera retardée», ont indiqué les deux institutions dans un communiqué conjoint. Les parties «ont confirmé leur volonté de se réunir aujourd'hui même pour dialoguer et trouver une solution, et elles ont accepté que la réunion soit retransmise en directe», ont-elles ajouté, disant chercher à établir «les conditions techniques et de sécurité» nécessaires.

Le pays andin est secoué depuis début octobre par une vague de manifestations sans précédent, provoquée par l'annonce par le président Lenin Moreno, un libéral élu sous l'étiquette socialiste, de réformes économiques négociées avec le Fonds monétaire international (FMI) en échange d'un prêt de 4,2 milliards de dollars. Mesure la plus polémique: la suppression des subventions au carburant, qui font plus que doubler les prix à la pompe. Le bilan est de sept morts, 1340 blessés et 1152 arrestations, selon le bureau du Défenseur du peuple, organisme public de défense des droits.

A Rome, le pape François a dit suivre «avec préoccupation» la situation en Equateur et appelé à «chercher la paix sociale».

Beaucoup moins nombreux que samedi, quelques dizaines de manifestants défiaient dimanche après-midi la police aux abords du parc Arbolito de Quito, où sont réunis depuis une semaine des milliers d'indigènes en colère.

Bâtiments incendiés et barricades

Peu de temps avant, les autorités avaient assoupli pour quelques heures l'interdiction de circuler, décrétée depuis l'entrée en vigueur samedi après-midi du couvre-feu et de la mise sous contrôle militaire de la capitale. Les rues du quartier étaient parsemées d'incendies allumées par les manifestants et enveloppées de la fumée blanche des grenades lacrymogènes.

La capitale, située à 2850 mètres d'altitude, portait aussi les stigmates des débordements de la veille, ont constaté des photographes de l'AFP: bâtiments incendiés, comme celui de l'Inspection générale des finances ou de la chaîne Teleamazonas, barricades de pierres, vitres brisées, pneus brûlés sur la chaussée.

Une lueur d'espoir est arrivée samedi soir avec l'annonce d'une première réunion de dialogue, organisée grâce aux efforts de l'ONU et de l'Eglise catholique qui se sont dits «confiants dans la bonne volonté de tous pour établir un dialogue de bonne foi et trouver une solution rapide à la situation complexe que vit le pays».

Chaque camp semble avoir fait un pas vers l'autre: le président Moreno a accepté de «réviser» le décret polémique sur les carburants, la Confédération des nationalités indigènes de l'Equateur (Conaie) n'exige plus comme condition préalable au dialogue son retrait.

«L'objectif est l'abrogation du décret», a insisté dimanche auprès de l'AFP Salvador Quishpe, de la commission politique de la Conaie. Mais «si ce n'est pas possible, alors arrivons à un accord, à un point d'équilibre, ce qui pourrait être une hausse (des prix de l'essence), mais moins forte».

«Solution pacifique»

Pour Michael Shifter, président du groupe de réflexion Dialogue interaméricain à Washington, «c'est encourageant de voir que tant le gouvernement de Moreno que les dirigeants de la Conaie cherchent une solution pacifique». Mais la violence des manifestations, avec une forte répression policière, et la décision du président, au pouvoir depuis 2017, de déplacer le siège du gouvernement à Guayaquil (sud) font que ce dernier «est affaibli politiquement», avec un «contrôle du pays précaire».

Il a face à lui la communauté indigène, qui représente un quart des 17,3 millions d'habitants et souffre de plein fouet des effets du décret: généralement pauvre et travaillant dans l'agriculture, elle voit ses coûts de transport s'envoler pour écouler ses produits.

Puissant et organisé, le mouvement indigène, dont des milliers sont venus des Andes et d'Amazonie ces derniers jours pour camper à Quito, a déjà par le passé renversé trois présidents. Mais «une fois le dialogue ouvert, ce sera très difficile (pour eux) de revenir en arrière» et reprendre la mobilisation, affirme Santiago Basabe, politologue de la Faculté latinoaméricaine de Sciences sociales (Flacso).

Le pays andin restait largement paralysé dimanche, entre blocages de routes, transports publics quasi inexistants et puits pétroliers d'Amazonie à l'arrêt, ce qui a déjà forcé l'Equateur à suspendre la distribution de près de 70% de sa production de brut. (afp/nxp)