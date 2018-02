Entrée en éruption du volcan Sinabung

Une éruption volcanique lundi du mont Sinabung, sur l'île indonésienne de Sumatra, a projeté dans l'atmosphère une épaisse colonne de fumée atteignant près de 5 000 mètres de haut et recouvrant des villages de cendres, ont indiqué les autorités.

Le Sinabung, où une série d'éruptions se sont produites depuis 2010, a connu un regain d'activités ces derniers jours. «C'était la plus grande éruption pour Sinabung cette année», a déclaré le chef du centre national de volcanologie, Kasbani, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens. Il n'y avait aucune information sur des morts ou des blessés.

Mount Sinabung, on the Indonesian island of Sumatra, has shot billowing columns of ash more than 16,400 feet into the atmosphere and hot clouds down its slopes. https://t.co/y9b0Zms21s pic.twitter.com/4kAkxfPDMO