Enquête sur un meurtre emblématique de la ségrégation relancée

Les autorités américaines ont annoncé rouvrir une enquête emblématique sur l'assassinat, dans les années 1950, d'un adolescent noir devenu un symbole des droits civiques. Emmett Till, 14 ans, avait été kidnappé, torturé et tué en août 1955 dans l'Etat du Mississippi, à l'époque de la ségrégation raciale.

Originaire de Chicago, ce garçon s'était rendu dans cet Etat du Sud profond pour rendre visite à des membres de sa famille. Son cadavre avait été retrouvé dans une rivière 72 heures après son enlèvement.

In memory of #EmmettTill and thousands of other black men, women & children lynched, we must finally pass anti-lynching law. https://t.co/KCE0pGq4ln