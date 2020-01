Enquête pour «crimes contre l'humanité» en Ituri

Les violences en Ituri, l'un des nombreux conflits qui déstabilise la République démocratique du Congo, pourraient être qualifiées de «crimes contre l'humanité» voire de «génocide», selon un rapport des Nations unies sur la reprise des hostilités depuis décembre 2017.

«Au moins 701 personnes ont été tuées», selon cette enquête du bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) présentée vendredi à Genève. Le conflit oppose deux communautés de cette province du nord-est frontalière de l'Ouganda connue pour son or et son pétrole: les Lendu, majoritairement agriculteurs, et les Hema, éleveurs et commerçants.

«La grande majorité des victimes semble avoir été visée en raison de leur appartenance à la communauté Hema», avec 402 tués entre décembre 2017 et septembre 2019. «L'un des enjeux majeurs du conflit est en effet le contrôle des terres par les Lendu», ajoute ce travail conjoint de la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) et du Haut commissariat des droits de l'homme.

???? | Hundreds of people have been killed or raped in attacks on the Hema ethnic group in eastern DR Congo's #Ituri province, in what "may amount to crimes against humanity", the UN Human Rights High Commissioner's spokesman said in Genevapic.twitter.com/ovmedXTtKJ — EHA News (@eha_news) 10 janvier 2020

Attaques planifiées

«Ces attaques semblent avoir été planifiées et organisées dans le but d'infliger des pertes graves et un traumatisme à long terme aux membres de la communauté Hema», ont détaillé les auteurs. Le but ? «Les empêcher de retourner dans leurs villages et de pouvoir ainsi prendre le contrôle de leurs terres».

«Toutefois, les enquêtes menées à ce jour ne démontrent pas à suffisance l'intention de détruire les Hema en tant que groupe ethnique», ont nuancé les experts onusiens. Ils ont également documenté «des actes de représailles par des membres de la communauté Hema» lors de la première phase des violences entre décembre 2017 et mai 2018, avec «des incendies de villages et des attaques isolées» contre des Lendu.

Ouest-France: RDC. Les violences en Ituri, possibles « crimes contre l’humanité » voire un « génocide » pour l’ONU.https://t.co/FkoYcE2Evi — Narcisse Thamba (@NarcisseThamba) 10 janvier 2020

Un Rwanda en «miniature»

Entre 1999 et 2003, un précédent conflit avait tué des dizaines de milliers de personnes jusqu'à l'intervention de la force européenne Artémis, sous commandement français.

L'écrivain belge David Van Reybrouck a pu comparer ce précédent conflit à une «version miniature» des violences au Rwanda qui ont abouti au génocide de 1994 (800'000 morts, très majoritairement parmi les communautés Tutsi).

«Les Hema, avec leurs vaches, se sentaient proches des Tutsi: une minorité ethnique, qui formait la couche supérieure de la société. Les Lendu étaient des cultivateurs qui se comparaient eux-mêmes aux Hutu: nombreux, mais en bas de l'échelle», écrit-il dans son ouvrage de référence «Congo, une histoire» (2012).

Les nouvelles violences ont provoqué des déplacements massifs (près de 57'000 réfugiés en Ouganda et plus de 556'356 déplacés internes depuis février 2018), selon le rapport. Il y a eu également «168 blessées et 142 victimes de violences sexuelles».

«Les attaques continuent», a déclaré un porte-parole du Haut-commissariat aux droits de l'homme mercredi à Genève. «Le 3 janvier dernier, trois civils ont été tués, dont deux femmes et deux enfants par des assaillants non identifiés», a-t-il expliqué.

«Degré d'organisation»

Le conflit a repris en trois temps, détaille le rapport, avec d'abord «des affrontements intercommunautaires» entre Hema et Lendu fin 2017-début 2018. A partir de septembre 2018, des «assaillants lendu» visent l'armée congolaise qui riposte.

Dernière phase à partir de juin 2019, «avec des attaques contre la communauté Hema» par des assaillants Lendu, et «des opérations menées par l'armée contre ces assaillants».

«A partir de septembre 2018, les attaques menées par des assaillants Lendu dénotent un degré d'organisation important, qui s'est progressivement renforcé», selon le rapport. Comme les autorités congolaises, ses auteurs visent la responsabilité d'une milice pro-lendu connue sous le nom de Coopérative de développement économique du Congo (Codeco), sous la direction présumée d'un certain «Ngudjolo».

Forces congolaises mises en cause

Début juillet 2019, le nouveau président Félix Tshisekedi avait dénoncé «une tentative de génocide» et un «complot» en Ituri. Il avait annoncé une opération militaire «de grande envergure» contre les assaillants, affirmant que «les forces de défense seront maintenues ici jusqu'à leur éradication».

Selon le rapport, les forces congolaises ont elles aussi «commis de nombreuses violations des droits de l'homme»: «exécutions extrajudiciaires, mauvais traitements, violences sexuelles et arrestations et détentions illégales ainsi que violations du droit à la propriété».

Le rapport demande aux autorités congolaise de «traiter les causes du conflit liées à la terre», «renforcer la présence des institutions étatiques dans le territoire de Djugu» et de «renforcer» la présence de l'armée. Il suggère à la Monusco de «prolonger» sa «présence militaire temporaire» dans le territoire de Djugu", l'épicentre des violences. (ats/nxp)