Enfants disparus: les espoirs s'amenuisent

Les sauveteurs mobilisés pour retrouver 12 enfants et leur entraîneur de foot coincés depuis six jours dans une grotte inondée en Thaïlande ont repris leur recherche désespérée vendredi, luttant contre une inondation liée aux pluies de mousson.

Avec des trombes d'eau tombant depuis des jours sur la province de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande, le niveau de l'eau ne cesse de monter dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi.

Le chef de la junte militaire thaïlandaise, le général Prayut Chan-O-Cha, s'est rendu sur place dans la matinée pour soutenir les familles et prendre la mesure de l'opération de sauvetage, qui mobilise un millier d'hommes dont des militaires américains et des plongeurs britanniques.

Après une suspension des opérations de plongée jeudi à cause d'un niveau d'eau trop important en dépit des pompes installées, les recherches aquatiques ont repris dans la nuit. «Ils ont plongé pendant plusieurs heures» pour tenter de rejoindre l'endroit où le groupe se serait réfugié, au-delà de deux chambres inondées, a confirmé à l'AFP le gouverneur de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn.

Raréfaction des poches d'air

Mais après six jours de disparition, les chances de survie s'amenuisent.

En 2014 en Allemagne, un homme a pu être secouru dans une grotte après 11 jours d'attente. En 2012, au Pérou, des mineurs avaient pu être sauvés après sept jours sous terre. En 2010, au Chili, des mineurs avaient tenu 17 jours. Mais ici, la question de l'inondation de la grotte, et de la raréfaction des poches d'air, complique la donne.

Quarante pompes à eau supplémentaires ont été acheminées depuis Bangkok vendredi, a précisé le gouverneur. En parallèle des plongeurs, passant par l'entrée principale de la grotte, des équipes tentaient toujours de percer une voie d'accès à la verticale de la grotte, avec d'importants risques d'éboulement.

Les jeunes footballeurs étaient entrés samedi soir dans la grotte de Tham Luang, située près de la frontière avec la Birmanie et le Laos, après leur entraînement. Mais les pluies de mousson ont bloqué l'entrée principale de ce réseau souterrain complexe et long de plus de dix kilomètres.

Our thoughts & prayers are with the 13 young footballers & their families. The boys went missing in #ThamLuang cave in Chiang Rai on Saturday. Rescue teams are desperately searching for them. Everyone at the TAT Newsroom hopes that they are found safe soon #??????? #Thailand pic.twitter.com/PnQQjkNxRK