En prison pour avoir défendu la langue tibétaine

Un défenseur de la langue tibétaine a été condamné mardi en Chine à cinq ans de prison pour «incitation au séparatisme», une affaire qui témoigne de l'extrême sensibilité de la question tibétaine dans le pays.

Tashi Wangchuk est originaire du Qinghai (ouest), une province chinoise peuplée de nombreux Tibétains. Il avait fait l'objet fin 2015 d'un documentaire du quotidien américain New York Times.

Cette vidéo de neuf minutes relatait son voyage vers Pékin. Il tentait d'y sensibiliser les autorités et les médias à ce qu'il présente comme un déficit d'enseignement du tibétain dans les écoles de sa région.

Le militant se plaignait également dans le documentaire du «massacre systématique» de la culture tibétaine.

