En croisière, ils se battent pour aller aux toilettes

Un bateau de croisière a dû faire demi-tour et rentrer à Sydney en raison d'une bagarre dans la file d'attente masculine des toilettes. Une passagère russe aurait cassé une bouteille de vin sur la tête d'un des hommes au cours de l'altercation.

La querelle a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche entre plusieurs hommes qui faisaient la queue à bord du Pacific Explorer de la compagnie P&O.

«Pendant la bagarre, une femme de 37 ans, qui est la compagne d'un des hommes, aurait frappé à la tête un homme de 21 ans avec une bouteille de vin vide, provoquant une entaille», a annoncé dans un communiqué la police de l'Etat de Nouvelles-Galles du Sud. «Des agents de sécurité ont séparé les protagonistes.»

Le Pacific Explorer est revenu à Sydney, d'où il avait appareillé, et a remis à la police six hommes et la femme, qui a été libérée sous caution et citée à comparaître le 9 mars devant un tribunal de la ville.

Le bateau effectuait une croisière de trois jours dans les eaux australiennes, appelée «Comedy Cruise Gala», proposant des spectacles de comédiens professionnels.

