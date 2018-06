En attendant un contact, les sauveteurs s'exercent

Les sauveteurs mobilisés depuis sept jours pour sauver 12 enfants et leur entraîneur de foot coincés dans une grotte en Thaïlande ont répété samedi un exercice d'évacuation dans l'attente de pouvoir établir un contact avec eux.

«Il s'agit de mettre en place un protocole sur ce qu'on doit faire avant de les emmener à l'hôpital», a expliqué le gouverneur de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. Après une semaine dans l'obscurité de la grotte, les victimes souffriront de troubles oculaires et pulmonaires, et leur évacuation doit être menée avec précaution.

«C'est un test, ne paniquez pas. Si nous sortons les garçons de là, nous saurons comment les envoyer à l'hôpital en hélicoptère», a-t-il ajouté, précisant que plusieurs hôpitaux de la région participaient à l'exercice profitant d'un temps plus clément après des pluies diluviennes. Mais, si les secouristes se refusent pour l'heure à évoquer une issue autre qu'heureuse, aucun contact n'a encore pu être établi.

Des boîtes contenant de la nourriture mais aussi des téléphones portables ont été lancées la veille depuis un puits à la verticale de la grotte, non loin de l'endroit où les sauveteurs espèrent que les enfants se trouvent.

Des centaines de secouristes mobilisés

Mais cette grotte est une des plus grandes de Thaïlande, avec un réseau de plus de dix kilomètres, en faisant un lieu apprécié par les spéléologues aguerris. Plusieurs centaines de secouristes restaient mobilisés samedi, dont des soldats américains et des plongeurs britanniques. Ceux-ci luttent depuis des jours avec une eau boueuse, sans visibilité, limitant fortement leur progression par l'entrée principale, inondée.

D'où les espoirs autour du puits à la verticale de la grotte: des rangers débroussaillaient samedi les alentours, pour permettre aux hélicoptères d'atterrir et d'évacuer les enfants par là, selon une photographe de l'AFP sur place.

Avec des trombes d'eau tombées toute cette semaine sur la province de Chiang Rai, dans le nord de la Thaïlande, le niveau de l'eau n'a cessé de monter dans la cavité, où les enfants âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans sont pris au piège depuis samedi. (afp/nxp)