En Tunisie, une ville a créé une application pour garder les rues propres

Des vignes, des oliviers et diverses autres plantations: à la fin des 40 kilomètres qui séparent Tunis de Grombalia, à l’extrémité occidentale de la péninsule du cap Bon, le voyageur a l’impression d’entrer dans une bulle verte. C’est en tout cas le rêve que forme Mohamed Habib Saoudi, le délégué nommé par l’Etat en attendant les élections municipales du 17 décembre prochain – les premières depuis la révolution – pour ses 24 000 administrés.

Comme de nombreuses villes tunisiennes, Grombalia est confrontée à un problème de propreté qui s’est aggravé depuis la révolution de 2011. Les citoyens déposent parfois leurs déchets dans des lieux qui n’ont pas été prévus à cet effet. Les sacs-poubelle sont détruits par les animaux sauvages (chiens, chats) qui en font leur repas et les contenus restants pourrissent au soleil. A cela s’ajoutent des agents qui ne font pas toujours preuve de professionnalisme.

Une idée vient alors à Mohamed Habib Saoudi: créer une application mobile qui permettrait, grâce à un GPS et un système de puces électroniques, à la Municipalité de contrôler le travail des éboueurs et aux habitants de sortir les poubelles quelques minutes avant le passage du camion. Mouwatin Tounsi (citoyen tunisien) est mise en place au début de l’année 2017. «Chaque container a une puce intégrée qui est lue par le camion-poubelle. Nous pouvons donc savoir en temps réel que les agents sont en train de faire leur travail et pas de boire un café…» explique Mohamed Habib Saoudi. Dans le bureau du délégué, Abdelkader Gzara, un des trois employés municipaux en charge de l’application, fait une démonstration. Sur l’écran du téléphone, des points verts situent les bennes qui ont été vidées alors que les autres sont en rouge.

L’application ne se limite pas seulement aux poubelles. Elle contient des informations concernant les pharmacies de nuit (localisation, numéro de téléphone…), les taxis en service ou les prix des légumes. Abdelkader Gzara va ainsi chaque matin au marché pour faire une moyenne des prix. «Je suis constamment sur cette application. Les gens peuvent également nous envoyer des alertes avec une photo si par exemple un trottoir est utilisé de façon illégale. Nous recevons de 30 à 50 réclamations chaque mois.» Une façon de répondre à un mouvement qui a rencontré un fort succès en Tunisie: Winou Etrottoir? (Où est le trottoir?). Cette page Facebook, devenue une association, est née après la révolution pour relever les infractions au Code de l’urbanisme.

Profitant de la crise économique et politique qui occupe le pouvoir, commerçants, restaurateurs et autres ont pris peu à peu possession des trottoirs, gênant les piétons. Mouwatin Tounsi est une bonne idée, tous les citoyens de Grombalia interrogés le reconnaissent. Mais son usage ne s’est pas généralisé: seuls 200 téléchargements ont été effectués.

«Il n’y a pas eu assez de communication autour de l’application», estime Mohamed, qui passe devant la Municipalité pour se rendre au travail. Elyes Zainine, ancien maire de Grombalia, est régulièrement interpellé directement par les habitants: «Ils n’ont pas le réflexe d’utiliser l’application.» L’homme note un autre problème: «L’intervention de la Municipalité n’est pas toujours efficace depuis que la police municipale n’est plus sous ses ordres.» C’est également tout un état d’esprit qu’il faut changer: l’application n’empêche pas les habitants de jeter papiers et autres déchets n’importe où.

Mais Mohamed Habib Saoudi est déjà fier de ce qui a été accompli. «Nous avons inspiré le gouvernement: l’application pour la police environnementale (ndlr: force chargée de punir les infractions liées à la propreté et à l’écologie, lancée en juin dernier) a été créée grâce à l’exemple de Mouwatin Tounsi.» Grombalia

(TDG)