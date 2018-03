En Syrie, un long conflit entre voisins

Sept ans de guerre, jour pour jour, 465 000 morts, 7 millions d’expatriés, six millions de déplacés dans le pays: comment en est-on arrivé là? Notre impuissance est totale. Personne ne parvient à arrêter le massacre. Pas de trêve ou de cessez-le-feu qui tienne. Pas de négociations - qu’elles se passent à Genève ou Astana - qui parviennent à déboucher sur une solution politique. Alors que crimes de guerre et crimes contre l’humanité sont documentés.

À ne voir dans le conflit syrien qu’une révolution du Printemps arabe réprimée par le régime sanguinaire de Bachar el-Assad, l’Occident est peut-être passé à côté d’une dimension essentielle de cette guerre civile. Sa dynamique est profonde et plus difficile à casser. C’est en tout cas l’avis du géographe spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche. Avec Mary Kalbach Horan, sa collègue au Washington Institute for Near East Policy, il a publié une étude riche de 70 cartes originales, qui montre comment cette guerre a enclenché un processus d’épuration ethnico-religieuse. Car c’est bien la population sunnite, majoritaire dans le pays, qui a fait la révolution, contestant la mainmise de la minorité alaouite sur le pays. Tandis que les autres composantes de la société, bien que mécontentes du régime, se sont bien gardées de prendre les armes. Pourquoi? Les minorités syriennes et notamment les chrétiens et les Druzes ont peu pris part aux manifestations, puis aux combats, craignant une prise de pouvoir des islamistes sunnites, qui ont rapidement dominé les forces de l’opposition. Divisés (entre soufis et salafistes, pauvres et privilégiés, conservateurs et progressistes) les sunnites ne sont pas parvenus à constituer une force militaire et politique cohérente et efficace.

En revanche, Bachar el-Assad a su intégrer les milices fidèles au régime à l’armée syrienne, ferment de l’unité nationale. Il a su distribuer les prébendes aux communautés restées en dehors du conflit. Il est enfin parvenu à conserver Damas, y compris aux pires moments. «Qui tient Damas, tient la Syrie», disait Hafez el-Assad, père de Bachar. La ville ceinturée de camps militaires n’est jamais tombée aux mains des insurgés. Aujourd’hui, l’aviation syrienne et russe pilonnent toujours la Goutha orientale, seule enclave rebelle qui subsiste à l’est de la capitale…

Ce qui se passe en Syrie, aujourd’hui, c’est une homogénéisation forcée des populations. Par région. Dans chaque ville et chaque quartier. Sur des critères communautaires. Principales victimes: les Arabes sunnites qui, pour beaucoup d’entre eux, ont quitté le pays et ne pourront pas y retourner. «La Russie a pris en compte cette dimension communautaire du conflit, écrit Fabrice Balanche. C’est pourquoi son intervention a été plus efficace que celle de l’Occident, qui l’a négligée».

La guerre n’en finit pas. L’implication de puissances régionales et la rivalité russo-américaine ont encore remis de l’essence sur le feu. L’État hébreu a intercepté un drone iranien sur son territoire et mené une attaque en Syrie. Un de ses avions a été abattu par la défense antiaérienne syrienne. Israël n’acceptera pas que des milices iraniennes campent à sa frontière. La Russie veut sortir les Américains du jeu. L’Arabie saoudite redoute la constitution d’un arc chiite continu, allant de l’Iran au Liban en passant par l’Irak et la Syrie. La Turquie ne veut pas d’un Kurdistan indépendant à sa frontière sud. La guerre de Syrie n’est décidément pas finie. (TDG)