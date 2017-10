En Italie du Nord, comme un faux air de Catalogne

Solidaires des Catalans, oui, mais pas trop. Depuis le 1er octobre, date du référendum catalan, dont les images de violences ont fait le tour du monde, les leaders de la Lega Nord, la Ligue du Nord, en Italie, marchent sur des œufs. Et pour cause: dimanche 22 octobre, Vénétiens et Lombards, à l’initiative des deux gouvernements régionaux tenus par la Lega, sont invités à se rendre aux urnes pour dire s’ils veulent que leurs régions respectives disposent de davantage d’autonomie, notamment pour gérer leurs finances.

Or, depuis trois semaines, l’ombre de l’agitation en Catalogne plane sur ce rendez-vous. Les figures de la Ligue du Nord, dont les présidents de la Lombardie et de la Vénétie, Roberto Maroni et Luca Zaia, répètent que les deux scrutins italiens ne sont pas du tout comparables au référendum organisé par le gouvernement catalan: selon un mécanisme prévu par la Constitution italienne, ils se font dans la légalité et ne visent aucunement l’indépendance, expliquent-ils. Les scrutins sont en outre purement consultatifs. Dans un entretien à La Stampa donné deux jours après le référendum catalan, Matteo Salvini, le secrétaire fédéral du parti, a certes condamné l’attitude répressive de Madrid mais également souligné que ce référendum indépendantiste était un passage en force. Et de rappeler qu’en Italie, l’avenir était au fédéralisme et qu’«il n’y a plus de nostalgie pour la Padanie», ce pays imaginaire cher au père fondateur de la Lega, le sécessionniste Umberto Bossi.

Bref, les figures de la Lega ne veulent surtout pas que leur double référendum nordiste soit perçu comme un potentiel réveil indépendantiste. Depuis son arrivée à la tête de la Ligue du Nord, Matteo Salvini s’emploie à donner au parti une orientation souverainiste et nationale, musclée d’un programme anti-immigration, en vue de remporter des batailles électorales jusqu’au sud du pays. Or, à quelques mois des législatives, des velléités trop autonomistes au Nord ne colleraient pas à l’agenda national du parti.

Point comparable toutefois avec la Catalogne, la question de la contribution fiscale est au centre du malaise. La Lombardie et la Vénétie représentent un quart du PIB italien (20% du PIB espagnol pour la Catalogne), et ces régions les plus riches d’Italie versent chaque année à elles deux quelque 75 milliards d’euros à l’Etat central. Beaucoup trop, estiment les deux gouvernements régionaux. En cas de victoire, le président de la Lombardie, Roberto Maroni, a déjà dit qu’il viserait à garder en Lombardie 27 milliards d’euros de recettes fiscales, mais qu’il négocierait aussi davantage de compétences en matière d’immigration et de sécurité publique.

Il y a toutes les chances que le «oui» l’emporte dimanche, mais c’est dans la participation que réside l’enjeu essentiel des deux référendums. En Vénétie, il faut un quorum à 50% pour qu’il soit validé. En Lombardie, le coût exorbitant de l’organisation du scrutin adapté au vote électronique (48 millions d’euros) a fait polémique. Une faible participation serait un mauvais signal pour la Lega, déjà en campagne électorale pour les législatives de 2018.

(TDG)