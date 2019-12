En Haïti, malgré des semaines d’émeutes, le chef de l’État Jovenel Moïse s’accroche au pouvoir

«C’est la crise totale. Les Haïtiens n’en peuvent plus de l’État voyou. Depuis plus de trois mois, toutes couches sociales confondues, ils ont bloqué le pays – «peyi lók» en créole – en exigeant la démission du président Jovenel Moïse, mêlé à un retentissant scandale de corruption. Mais malgré des semaines de manifestations monstres, de barricades sur les routes, de commerces et d’administrations fermées, d’écoles désertées, il s’accroche au pouvoir avec l’appui des puissances occidentales, États-Unis en tête. C’est de la complicité!» Charles Ridoré souffre pour sa terre natale. Originaire de la vallée de Jacmel, dans le sud-est d’Haïti, le retraité a vécu le plus clair de son existence en Suisse, pays d’adoption où il a enseigné la sociologie à l’Université de Fribourg et travaillé comme secrétaire romand de l’œuvre d’entraide catholique Action de carême. C’est une des personnalités respectées de la diaspora haïtienne.

«Le pire, c’est que dans quelques jours, en janvier, le mandat des parlementaires arrive à terme et, faute d’élections législatives, Jovenel Moïse va gouverner seul, par décret», s’alarme Charles Ridoré. «Or, on parle là d’un président que les Haïtiens jugent illégitime, puisqu’il est entré en fonction en février 2017 suite à un scrutin controversé, avec des suspicions de fraude et une participation de seulement 22% des électeurs. Son gouvernement n’a même pas été confirmé par les députés! Surtout, il figure parmi les dirigeants impliqués dans la disparition de près de 4milliards de dollars du fonds de développement PetroCaribe. Et c’est avec cet homme-là que Washington recommande d’entamer un dialogue sans conditions!»

Évidemment, pour les pays donateurs d’aide internationale, la priorité est de tenter d’éviter une spirale du chaos dans le pays le plus pauvre des Amériques, où 70% de la population active est au chômage, la moitié des 11millions d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté, un quart dans l’extrême pauvreté, le tout dans les ruines du terrible séisme de 2010 et de l’ouragan Matthew en 2016. Et si personne ne met en doute l’enquête de la Cour des comptes haïtienne, qui incrimine notamment le président actuel et ses deux prédécesseurs, il faut bien reconnaître que les politiciens d’opposition n’offrent pas vraiment une alternative crédible.

S’attaquer à la «machine»

«La plupart des élus sont cul et chemise avec les dizaines de bandes armées qui font leur loi en Haïti face à une police et une armée impuissantes, explique Charles Ridoré. Ce sont souvent eux qui financent ces groupes criminels pour bénéficier des diverses contrebandes. C’est donc à tout le système qu’il faut pouvoir s’attaquer, à toute la «machine», comme on dit là-bas. Ça fait longtemps que le pouvoir n’est plus considéré comme un service à la nation, mais comme une voie rapide d’enrichissement personnel.»

Haïti serait-il donc maudit? Pour Charles Ridoré, c’est oublier un peu vite le passé glorieux de la perle des Antilles – qui fut la plus prolifique des colonies caribéennes – et l’incroyable potentiel de ces descendants d’esclaves africains qui terrassèrent les troupes napoléoniennes et proclamèrent leur indépendance en 1804. Seulement voilà, de dictature en cleptocratie, l’économie s’est effondrée et la misère s’est installée. Aujourd’hui, ses dirigeants, plutôt que d’investir dans l’avenir du pays, détournent l’aide internationale à leur profit personnel. Pour le sociologue fribourgeois, «l’urgence, aujourd’hui, ce n’est pas de calmer le jeu, mais de soutenir ceux qui veulent refonder complètement le pays».