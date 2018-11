En Géorgie, la candidate noire abandonne

La démocrate Stacey Abrams, première candidate noire à un poste de gouverneur aux Etats-Unis, a reconnu vendredi qu'elle ne dirigerait finalement pas son Etat de Géorgie. Elle a accusé son opposant républicain d'avoir restreint l'accès des électeurs au scrutin.

Dans un discours passionné, Stacey Abrams a eu des mots très durs contre son adversaire, Brian Kemp, qui occupait jusqu'à récemment le poste de secrétaire d'Etat de Géorgie, chargé justement de superviser les élections de l'Etat. «Je reconnais que l'ancien secrétaire d'Etat Brian Kemp sera certifié vainqueur», a-t-elle déclaré.

«Mais voir un élu qui prétend représenter les citoyens d'un Etat accrocher ses espoirs pour l'élection à la restriction du droit de vote a été tout simplement déplorable», a asséné l'ancienne élue de l'assemblée de Géorgie.

Irrégularités dénoncées

«Cela n'est pas un discours admettant ma défaite. Parce que l'admettre voudrait dire reconnaître quelque chose qui aurait été vrai et juste», a-t-elle martelé. «Sous le regard de l'ancien secrétaire d'Etat, la démocratie n'a pas été au rendez-vous en Géorgie.»

Brian Kemp a enregistré environ 55'000 voix de plus que Stacey Abrams dans cette Etat de 10 millions d'habitants, à 50% contre 49% des voix, lors du scrutin du 6 novembre. L'équipe de Mme Abrams, qui espérait devenir la première gouverneure noire des Etats-Unis, a dénoncé pendant la campagne une tentative de restreindre l'accès au vote, notamment chez les électeurs noirs.

From the bottom of my heart: Thank you.



I am so proud of the movement we built. Together, we redefined the politics of possible in the Deep South – but our fight is far from over. #gapol pic.twitter.com/PV9hBM1gQ7