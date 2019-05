En Floride, les profs pourront venir armés

Une victime de la fusillade de Charlotte saluée pour son héroïsme

Riley Howell, un étudiant de 21 ans à la carrure d'athlète, est «le premier et le principal héros» de la tragédie qui a fait deux morts et quatre blessés à l'université de Caroline du Nord à Charlotte (UNCC), a expliqué le chef de la police de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney. «N'ayant aucun endroit pour fuir ou se cacher, il a fait le dernier choix. Mais son sacrifice a sauvé des vies», a-t-il ajouté, indiquant que Riley Howell avait fait face au tireur et l'avait «mis par terre», ce qui a permis à la police du campus d'intervenir.