En Chine, le gouvernement veut faire du ski un objectif No 1

Chongli, Yabuli, Thaiwoo: en Europe, qui connaît ces stations de ski? En Chine, pourtant, ces domaines skiables comptent parmi les plus célèbres du pays avec, chaque hiver, des milliers de grands débutants (et quelques skieurs confirmés…) prêts à dévaler leurs pistes.

Dix ans après les Jeux olympiques d’été de Pékin, le pays connaît ces dernières années un développement massif des sports de glisse, un boom lié à l’attribution des JO d’hiver de 2022 à Pékin. En prévision de l’événement, le pouvoir chinois se plie en quatre et les investissements, déjà, affluent de toutes parts. Tandis qu’en Europe, les stations font face au manque régulier de neige et à la baisse de la fréquentation, leurs rivales chinoises, elles, poussent comme des champignons.

Vers un paradis de la glisse

Rien qu’en 2016, 78 nouveaux domaines skiables ont ouvert en Chine, portant le total à 646, soit davantage que les États-Unis (460), le Canada (288) et le Japon (547), mais moins que les Alpes, la première région au monde avec plus d’un tiers des stations de la planète.

Pendant ce temps, la station de Chongli, où auront lieu la plupart des épreuves de ski, fait peau neuve: le gouvernement va investir sur place 76 milliards de yuans (soit plus de 11 milliards de francs), selon le Financial Times. «C’est spectaculaire, car la Chine part de zéro!» explique Laurent Vanat, un consultant suisse et auteur d’un rapport annuel très détaillé sur le sujet. «La Chine est le seul pays du monde où le nombre de journées skieurs augmente. Au cours de la dernière saison, il y en a eu 18,6 millions, contre 21,2 millions en Suisse. À ce rythme-là, dans deux hivers, la Chine nous aura dépassés.»

Troisième pays le plus vaste au monde, la Chine est recouverte aux deux tiers par des montagnes allant jusqu’à 8000 mètres d’altitude. Malgré ces conditions naturelles favorables (40% du territoire se situe à 2000 mètres au-dessus de la mer), les sports de neige sont restés marginaux jusque dans les années 1990. Ce n’est qu’en 1996, avec les Jeux asiatiques d’hiver organisés cette année-là à Yabuli, au nord-est de la Chine, qu’ils commencent à être davantage connus. Mais le vrai tournant arrive en 2015, lorsque Pékin remporte l’organisation des JO d’hiver de 2022 face à Almaty au Kazakhstan.

Un grand plan national, porté par le président chinois Xi Jinping en personne, est alors lancé. Objectif: avoir 300 millions d’adeptes des sports d’hiver d’ici à 2022, dont 120 millions de skieurs, contre 12 à 15 millions aujourd’hui, selon les estimations. L’idée n’est pas seulement de gagner des médailles lors de la compétition. Les autorités cherchent également à créer un «tourisme d’hiver» dans les provinces en crise du Nord-Est, en pleine désindustrialisation.

Inspection présidentielle

Xi Jinping, qui a également fait du football une priorité nationale, suit le dossier de très près: en janvier 2017, après son séjour à Davos, le numéro 1 chinois, en doudoune bleue et chapka de fourrure sur la tête, était allé inspecter lui-même le site de Chongli. D’ici à 2030, le pays doit avoir 1000 stations de ski, presque deux fois plus qu’aujourd’hui. «La Chine a un déficit à combler, mais c’est aussi sa force: elle peut construire de toutes pièces des infrastructures de pointe. La clientèle suivra», estime Jean-Jacques de Dardel, l’ambassadeur de Suisse à Pékin.

Comme les autres pays alpins, la Suisse espère bien bénéficier de ce boom, en décrochant des marchés pour ses entreprises. La course avec les voisins allemand, autrichien, français et italien est bel et bien lancée. «Nous avons un positionnement haut de gamme, comme d’habitude. Le fabricant Zai, par exemple, produit des skis uniques au monde, avec un noyau en granit, d’une élasticité extraordinaire!» selon le haut diplomate. «Par ailleurs, nos formations hôtelières sont excellentes. Les entreprises chinoises peuvent construire les infrastructures, mais elles n’ont pas le savoir-faire pour gérer des stations de ski comme des ensembles intégrés. C’est là qu’on peut intervenir.»

De fait, les stations chinoises sont encore très rudimentaires, avec souvent une seule piste, et peu ou pas d’hôtels. Seuls 25 des 646 domaines skiables répertoriés par Laurent Vanat s’approchent en effet des standards occidentaux. Certaine sont des «stations urbaines» où l’on vient découvrir le ski, pour prendre l’air, loin de la ville. «C’est le ski-karaoké, on s’amuse pendant deux heures et on s’en va», plaisante le consultant suisse, qui poursuit: «Souvent, les débutants n’y prennent aucun plaisir. Le taux de rejet en Chine est plus élevé qu’en Europe, mais à la base, il y a le même problème. Faute d’avoir eu une première expérience satisfaisante, beaucoup de gens «entrent» dans le sport, mais peu y reviennent.» (TDG)