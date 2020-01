En Californie, plus de fonds pour les sans-abris

Le gouverneur démocrate de Californie veut débloquer 1,4 milliard de dollars supplémentaires pour venir en aide aux sans-abris de son État. Ils sont sans cesse plus nombreux malgré les efforts des autorités locales pour endiguer le phénomène.

«Les sans-abris constituent une crise nationale, qui se propage le long de la côte ouest et à travers le pays. L'État de Californie la traite comme une urgence réelle, car c'en est bien une», écrit le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué. Il y annonce également avoir signé une ordonnance pour la construction d'abris d'urgence sur des terrains publics.

CA is treating homelessness as a real emergency because it is one.@GavinNewsom is proposing over $1B in direct initiatives for housing, mental health services, substance abuse treatment & more. It’s all of the above. #CaliforniaForAll #CAbudget https://t.co/ABFHYSpmXg