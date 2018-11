En Californie, les incendies font encore rage

Les incendies qui ont fait au moins 50 morts continuaient mercredi à ravager la Californie où les autorités tentaient de retrouver la trace d'une centaine de personnes toujours portées disparues, alors que les témoignages de rescapés se multipliaient.

La police du comté de Butte, au nord de la capitale Sacramento, a rendu public dans la matinée une liste de 104 habitants de la région dont les proches n'ont aucune nouvelle depuis le «Camp Fire», l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de cet Etat de l'ouest américain avec 48 morts.

La grande majorité d'entre eux sont des personnes âgées originaires de la ville de Paradise, une cité de 26'000 habitants prisée des retraités et qui a été presque entièrement détruite par les flammes. Les secours redoublaient d'efforts pour retrouver d'autres victimes de l'incendie qui a brûlé au total près de 56'000 hectares selon le dernier bilan.

A plusieurs centaines de kilomètres au sud, près de Los Angeles, le «Woolsey Fire» a ravagé près de 40'000 hectares et fait au moins deux morts. Un troisième corps, dont le décès serait «apparemment lié à l'incendie» a été découvert mercredi dans une maison calcinée, a indiqué la police du comté de Los Angeles.

Le feu s'est déclaré la semaine dernière près de Thousand Oaks. L'incendie s'est rapidement propagé et a atteint la célèbre station balnéaire de Malibu, à l'ouest de Los Angeles, où l'ordre d'évacuation a été levé mercredi dans certaines zones. Donald Trump a assuré mercredi la population californienne de son soutien dans un message sur Twitter.

Just spoke to Governor Jerry Brown to let him know that we are with him, and the people of California, all the way!