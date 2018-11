Émoi autour de la visite d'un violeur à son fils

Scandalisée par la possibilité offerte à son violeur d'obtenir un droit de visite de l'enfant né de son crime, une Britannique a appelé à un changement de législation.

Rotherham was named today as the council that invited a jailed sex offender to seek prison visits from the child conceived when he raped his mother https://t.co/mztLpUOIRP — The Times of London (@thetimes) 28 novembre 2018

Le quotidien The Times affirme que Arshid Hussain, condamné à 35 ans de prison en 2016 pour de multiples agressions sexuelles contre des jeunes filles, s'est vu proposer par les autorités locales de la ville de Rotherham (nord de l'Angleterre) d'obtenir un droit de visite de son fils, sur lequel il n'exerce pas d'autorité parentale, dans le cadre d'une procédure de placement de l'enfant.

Membre d'un gang pakistanais

L'agresseur faisait partie d'un gang d'hommes originaires du Pakistan, dont plusieurs membres, notamment ses frères et son oncle, ont été condamnés à de lourdes peine d'emprisonnement dans un contexte plus vaste d'abus contre des mineures à Rotherham, qui avaient causé une grande émotion au Royaume-Uni.

The Times: ‘Jailed rapist given chance to see his victim’s child’.



Rotherham council have offered convicted rapist access to my son.



This is happening all over the UK and must stop! An investigation and change in law is needed. https://t.co/dxSnGt29Is pic.twitter.com/7nJ1jnvJGN — Sammy Woodhouse (@sammywoodhouse1) 27 novembre 2018

Sammy Woodhouse a révélé mardi dans une vidéo postée sur Twitter être la mère de l'enfant, conçu lors de son viol à 15 ans. Elle était l'un des témoins clés de l'enquête policière.

Avec l'aide de la députée travailliste Louise Haigh, elle a plaidé pour un changement de législation afin que les personnes condamnées pour viol ne puissent avoir accès aux enfants conçus lors de ces crimes.

«Cette histoire me concerne, concerne mon enfant, l'homme qui m'a violée et le fait que le conseil de Rotherham lui a proposé de solliciter des droits parentaux sur mon enfant», a-t-elle dénoncé dans la vidéo. «Ceci arrive dans tout le pays et doit s'arrêter», a-t-elle insisté, soulignant que l'homme constituait «un danger» pour elle-même et son fils.

The woman who blew the whistle on Rotherham's sexual abuse scandal is calling for a change in the law to stop rapists gaining access to children conceived through abuse.



Sammy Woodhouse says she was 'mortified' when she discovered her rapist could be allowed to see her child. pic.twitter.com/ao8uwg7BI4 — Good Morning Britain (@GMB) 28 novembre 2018

Le conseil se défend

Un porte-parole du conseil de Rotherham a indiqué avoir l'obligation légale d'informer les parents, qu'ils aient ou non une responsabilité parentale, des procédures judiciaires concernant leur enfant.

«Nous comprenons que ces obligations légales peuvent contrarier les personnes impliquées et nous saluons la tenue d'un débat sur cette problématique, qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles», a-t-il ajouté.

Selon le ministère de la Justice toutefois, «les autorités locales peuvent demander à un tribunal la permission de ne pas informer les parents dépourvus d'autorité parentale des procédures relatives à un enfant». (afp/nxp)