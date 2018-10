Emmanuel Macron: «J'entends les critiques»

Le chef de l'Etat français a confirmé que les réformes se poursuivraient afin selon lui de redresser le pays, notamment la réforme à venir des retraites. Emmanuel Macron a énoncé «un objectif simple: que nous reprenions pleinement la maîtrise de notre destin. Cela ne se fera pas en un jour», a-t-il dit. Le président français a reconnu néanmoins avoir pu déranger certains Français par son «parler-vrai».

«Il n'y a aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique. Ce dont vous pouvez être sûr au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a souligné que les nationalismes progressaient en Europe et a jugé qu'il ne fallait pas s'y résoudre. «Je demande au gouvernement d'agir en ayant conscience de ce moment», a-t-il dit. Le chef de l'Etat a ajouté qu'il lui faudrait faire preuve d'écoute et de dialogue et s'appuyer sur la société civile et les collectivité territoriales, notamment les maires. (ats/nxp)