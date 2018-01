Émilie König, la redoutable recruteuse bretonne de Daech

Sa tête était mise à prix. Émilie König, une des djihadistes françaises les plus recherchées de la planète, est désormais détenue avec trois de ses enfants par les forces kurdes dans un camp de déplacés en Syrie. L’arrestation de cette Bretonne de 33 ans remonte aux premiers jours du mois de décembre, mais l’information n’a été confirmée qu’en début de semaine au quotidien Ouest-France par sa mère qui, comme sa fille, demande qu’elle soit rapatriée en France pour être jugée.

En 2014, son nom avait été ajouté par les Nations Unies à la liste des personnes associées à Al-Qaida en Irak. Un an plus tard, elle était dans le collimateur des renseignements américains, qui en faisaient une cible prioritaire. Emilie König aurait recruté près de 200 Françaises pour Daech. Comment cette fille de gendarme née à Ploemeur, dans le Morbihan, en décembre 1984 a-t-elle pu devenir une influente propagandiste au sein du groupe État islamique?

Émilie König est la cadette d’une fratrie de quatre enfants. Elle suit une scolarité normale, mais son cursus sport-études en gym acrobatique est interrompu par une blessure au genou qui l’oblige à arrêter l’école. Elle entreprend alors un apprentissage de vendeuse. C’était une «gentille fille, coquette, joyeuse et heureuse de vivre», confiait en 2015 une de ses anciennes collègues à Ouest-France. D’autres ajouteront qu’elle était fragile psychologiquement. Émilie König voue une haine féroce à son père, qui a abandonné sa mère.

En quête de repères, l’adolescente se convertit à l’islam à 17 ans. Ce qui ne l’empêche pas d’accepter un emploi de barmaid dans une boîte de nuit un an plus tard. Dans la foulée, elle rencontre un Algérien, tombe enceinte et se marie à 23 ans. Mais l’idylle tourne rapidement au cauchemar. L’homme, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, se révèle brutal. Désormais mère de deux garçons, elle porte plainte pour violences conjugales. Son mari est incarcéré. «Il me considérait comme sa chose, je lui appartenais. Il m’a beaucoup détruite», expliquera-t-elle à la sociologue Agnès de Féo, qui l’a rencontrée plusieurs fois en 2012 pour un documentaire sur le voile intégral. En 2010, sa radicalisation saute aux yeux. Au lendemain de l’application de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, celle qui se fait appeler Samra décide porter le niqab. Par provocation, selon des proches. Dans les rues de Lorient, ses déambulations ne passent pas inaperçues. Les services de renseignements la repèrent alors qu’elle distribue des tracts appelant au djihad aux abords de la mosquée.

La détermination de la jeune femme se renforce au contact du groupe islamiste nantais Forsane Alizza. Elle apparaît régulièrement aux premiers rangs des manifestations du groupuscule radical. Convoquée au tribunal de Lorient, elle se présente en niqab et provoque une altercation avec un vigile qui veut contrôler son identité. Elle filme la scène et la poste sur la Toile en criant à la discrimination.

Forsane Alizza est dissous en mars 2012, les responsables sont traduits en justice, mais pas Émilie, qui devient très active sur Facebook. Elle appelle à la guerre sainte et ne cache pas son intention de quitter la France. Abandonnant ses deux enfants, elle franchit la frontière turco-syrienne en novembre pour rejoindre son nouveau mari, un djihadiste nîmois. La Bretonne devient alors Ummu Tawwab (mère de celui qui pardonne), et donne naissance à un troisième enfant. Elle en aura deux autres de père inconnu après la mort de son compagnon au combat.

Elle réapparaît sur YouTube en mai 2013 dans une vidéo où on la voit s’entraîner au maniement d’un fusil à pompe. Malgré les risques, Émilie König revient en France trois mois plus tard dans l’espoir de récupérer ses enfants, dont la garde a été attribuée par un juge à sa mère. Celle-ci arrive à l’en dissuader, mais pas à la convaincre de rester. De retour en Syrie, Ummu Tawwab ne prend pas les armes. Elle mène son combat sur le front de la propagande au sein de l’organisation terroriste qui proclame le califat le 29 juin 2014. En quelques années, «la mère de celui qui pardonne» est devenue une rabatteuse hors pair. (TDG)