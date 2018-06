Elle perd 38 kilos grâce au bodybuilding

Shelly Parks a dû subir plusieurs traitements pour tomber enceinte. Dans l'attente d'une grossesse, elle souffre de la situation, se nourrit mal, se jetant sur les paquets de chips ou les barres chocolatées. Par chance, une fécondation in vitro fonctionne. Après l'accouchement de son fils, en 2010, elle a pourtant pris beaucoup de poids, dépassant les 95 kilos, selon le Daily Mail.

Shelly Parks tente divers régimes à la mode, mais sans succès. Une amie l'amène un jour à un concours de bodybuilding. Et c'est une révélation pour la jeune mère. Elle se promet alors de monter elle aussi sur scène.

Taille 34

Pour arriver à un résultat, elle commence le sport et prend des cours de nutrition. Au point de fondre et de perdre 38 kilos, passant ainsi de la taille 48 au 34. Elle renonce aux sandwichs ou aux céréales sucrées, privilégiant les oeufs, le poulet et les légumes.

La jeune femme est désormais méconnaissable. Elle a une meilleure estime d'elle-même et aimerait faire profiter d'autres jeunes de son expérience et de ses conseils. Elle a même terminé troisième lors de sa première compétition de bodybuilding en bikini.

(cbx/nxp)